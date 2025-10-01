Ar Jin Shin Jyutsu (JSJ, izrunā džin šin džitsu) iepazinos 2007. gadā, laikā, kad ļoti intensīvi interesējos par dažādām enerģētiskās medicīnas jomām. Uz Latviju brauca skolotāji no dažādām pasaules valstīm, lai intensīvās piecu dienu nodarbībās šo instrumentu mums iemācītu. Šādi semināri manā pieredzē ir bijuši daudzi, esmu arī tulkojusi šāda semināra norisi. Un šobrīd esmu priecīgi pateicīga, ka mans ceļš JSJ pasaulē turpinās vēl joprojām, atklājot man arvien dziļāk mūsos ikvienā ietvertās dabiskās spējas sevi dziedināt visās dimensijās.

Kas tas Jin Shin Jyutsu tāds ir?

Džin Šin Džitsu ir sena māksla, kas ļauj katram pašam atrast ceļu uz Esības harmoniju jeb vienkārši būšanu. Māksla, kas sevī ietver dzīvības rašanās kārtību kā filozofiju un tehniku, kā šīs ideālās, dievišķās harmonijas atjaunošanu. Esmu pārliecināta, ka mēs spējam atklāt katrs pats sev to, ko pirms simts gadiem atklāja Džin Šin Džitsu atkalatklājējs Džiro Murai (Jiro Murai (1886–1961)). Pēc nopietnām veselības problēmām, kad ārsti atzina viņa stāvokli par nedziedināmu, viņš lūdza sevi aizvest uz kalnu namiņu un atstāt tur septiņas dienas. Pēdējā dienā, pēc dažādu stāvokļu piedzīvošanas apziņā un bezapziņā, viņš tika dziedināts. Un no tā brīža pilnībā nodevās dziedināšanas mākslas izziņai.

