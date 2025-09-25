Joprojām pietiekami izplatīts ir uzskats, ka jaundzimušie kādu laiku pēc ierašanās pasaulē visu apkārt esošo realitāti redz otrādi, it kā kājām gaisā, kamēr pamazām smadzenes pielāgojas un tad visu saliek vajadzīgajā stāvoklī. 

Gan optikas pakalpojumu, gan veselības aprūpes un citu līdzīgu piedāvājumu vietnēs var lasīt skaidrojumu, ka “acu spēja redzēt apvērstu attēlu parādās pakāpeniski, pielietojot speciālu apmācību un treniņus, un tur līdzdarbojas ne tikai redzes, bet arī citi analizētāji, kuru lokā viena no galvenajām lomām piemīt līdzsvara orgāniem, muskuļu un ādas maņām”. 

Līdzīgu informāciju var izlasīt arī speciāli jaunajām māmiņām veltītajās vietnēs, ieskaitot pat padomu sākotnēji biežāk paturēt savu jaundzimušo kājām gaisā (!), lai tādējādi paātrinātu redzes normalizēšanas procesu. Bet – kā tas viss ir īstenībā?

I

Pateicoties redzei, cilvēks uztver vismaz 80% visas informācijas par apkārtējo pasauli. No tuvumā esošajiem priekšmetiem atstarotās gaismas plūsma vispirms iziet cauri caurspīdīgai izliektajai acs priekšējās daļas pussfērai jeb radzenei, pēc tā nonāk redzoklī – atverē, kas izvietota pašā varavīksnenes apvalka centrā. Tieši pateicoties redzokļa spējai sašaurināties vai paplašināties, cilvēka acs var pielāgoties dažādas intensitātes apgaismojumam. Tālāk gaismas stars iet cauri divējādi izliektajai lēcai, kuras funkcija ir attēla laušana un fokusēšana tīklenē, turklāt tā spēj arī mainīt savu izliekumu, lai nodrošinātu redzes asumu tālumā un tuvumā. Visbeidzot, lūstot lēcā un fokusējoties, gaismas stars sasniedz tīklenes apvalku.

