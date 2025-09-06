980. gadā Japānā uzradās unikāli speciālisti – tā saucamie spiegi–algotņi, kurus dēvēja par nindzjām (neredzamie). Izlūkošana ir sena nodarbe, un tās speciālisti bijuši praktiski visās armijās, allaž pietiekami labi pildot valdnieku pavēles. Tostarp nindzjas nebija pakļauti nevienam, viņi pildīja jebkuru pasūtījumu, ja vien par to kāds samaksāja: nemanāmi ielavījās vajadzīgajā vietā, ieguva vajadzīgo informāciju un tad tikpat slepeni atgriezās, un visu izklāstīja pasūtītājam.

Dažkārt izdevās izzagt svarīgus dokumentus, dažkārt šo un to nācās uzspridzināt vai aizdedzināt, lai novērstu apsargu uzmanību, un dažkārt nācās arī nogalināt – lai gan to pēdējo jau uzskatīja par brāķi darbā. Katrā ziņā nindzjas parasti neatstāja nekādas savas darbošanās pēdas. Par to visu tad arī varēja prasīt pietiekami augstu maksu.

