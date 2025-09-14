Nesen itāļu pētnieki, izmantojot visjaunākās tehnoloģijas, kārtējo reizi pētījuši kristiešu iecienīto relikviju, par Turīnas līķautu dēvēto drānas gabalu, kurā, kā pauž virkne leģendu, savulaik esot bijis ietīts krustā piesistā un mirušā seno jūdu sludinātāja Jēzus Kristus līķis. Modernā rentgena analīze apliecinot iepriekš daudzkārt apšaubīto – šā “izstrādājuma” patiesais vecums esot aptuveni divi tūkstoši gadu. 

Nav grūti iedomāties, ka šis apgalvojums kļuvis par īstu sensāciju zinātnieku aprindās, jo iepriekšējie pētījumi, kas veikti, datēšanai izmantojot oglekļa metodi, uzrādīja, ka Turīnas līķauta audums izgatavots viduslaikos, kas nozīmē, ka tas vērtējams kā vistīrākās raudzes viltojums.

Noderīgā auduma šķiedru viļņošanās

Itālijas Nacionālās pētījumu padomes Kristalogrāfijas institūta pētnieks Liberato de Karo plašsaziņas līdzekļus iepazīstināja tuvāk ar to, kādi minētajā pētījumā konstatētie fakti liecina par labu tam, ka šai kristiešu relikvijai varētu būt patiešām tik liels vecums, kā arī to, kāpēc visi iepriekšējie vērtējumi varēja būt, viņaprāt, kļūdaini un aplami.

