Nesen zinātnes aprindās atsākušās dedzīgas diskusijas saistībā ar labi zināmo fenomenālo gadījumu 1977. gadā, kad izdevās uztvert it kā no Strēlnieka zvaigznāja šurp atceļojušu kosmisko signālu, kam, visdrīzāk, piemīt gluži saprātīga izcelsme. Un šis gluži noteikti ir tas gadījums, kad neviena no diskutētāju nometnēm nespēj pilnībā simtprocentīgi pierādīt savu taisnību – ne tie, kuri pauž par nezināma saprāta līdzdalību šā signāla nosūtīšanā, ne tie, kuri to kategoriski apšaubījuši. Kāpēc tā?

I

Varētu sākt ar to, ka šo fenomenu visviet dēvē vienkārši par “Wow!” – tā ar sarkanas krāsas lodīšpildspalvu uz lapas uzrakstīja ASV profesors no Ohaio pavalsts universitātes Džerijs Ēmans, kurš 1977. gada naktī uz 15. augustu dežurēja radio observatorijā, kuru savā lokā pētnieki nodēvējuši par “Lielo ausi” jeb faktiski ļoti lielu parabolisko spoguli 103x33 metru izmērā, kas paredzēts no kosmosa pienākošu radioviļņu uztveršanai. Spogulis visus šos signālus savāca vienotā kūlī un nosūtīja tālāk uz uztveršanas ierīcēm, no kurienes attiecīgie dati ar saņemto signālu raksturojumiem jau aizceļoja uz speciālu datoru.

Vārdu sakot, tajā naktī Ēmans kā parasti caurskatīja šo datu izdrukas, kas ikvienam nespeciālistam izskatītos kā absolūta ciparu abrakadabra, taču patiesībā tā apzīmēja signāla intensitāti.