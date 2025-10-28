2007. gadā ierastās neitronu zvaigžņu pulsējošo radiosignālu noklausīšanās laikā astronomi pēkšņi sastapās ar kaut ko ārkārtēju: parastā ik pēc dažām sekundēm pienākošā signāla vietā pienāca tikai viens, kas pats bija garāks par sekundi, taču vienlaikus nesalīdzināmi stiprāks par jebkuru “klasisko” neitronu zvaigžņu signālu. Drīz noskaidrojās, ka signāla avots atrodas Mazajā Magelāna Mākonī, taču vēl joprojām nav izdevies konstatēt, kas tieši tas bijis.

Kopš tā laika no kosmosa līdz Zemes uztvērējiem nonākuši vairāki tūkstoši tādu unikālu signālu, kas nodēvēti par radiouzliesmojumiem. Vairākums saņemti tikai vienā eksemplārā, taču daži bijuši ar atkārtojumiem, turklāt atsevišķos gadījumos tie pienākuši vienmērīgos laika nogriežņos. Pagaidām galvenie aizdomās turamie objekti ir tās pašas neitronu zvaigznes jeb pulsāri, kas faktiski ir maksimāli saspiesti “mirušo” zvaigžņu pārpalikumi, proti, savas evolūcijas pamata posmā to radītājzvaigznes bijušas masīvas, sverot, piemēram, 10–15 reizes vairāk par Sauli. Proti, tādai zvaigznei tikai kodols vien var “svērt” divas reizes vairāk par visu Sauli.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē