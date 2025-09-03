Labi zināmais, vairākus miljonus kvadrātkilometru lielais Atlantijas okeāna rajons, kas sevī iekļauj teritoriju starp Floridu, Bermudu salām un Puertoriko, ko dēvē par Bermudu trijstūri jeb Sātana trijstūri, ir bēdīgi slavena vieta, kurā mēdz pilnībā bez pēdām pazust kuģi un lidmašīnas, protams, ar visiem cilvēkiem. Tiesa, tagad pētnieki par to sākuši runāt pagātnes formā... 

Cik kuģu un lidmašīnu tur pazudis?

2023. gadā izdevumā Daily Mail publicēta intervija ar zemūdens arheologiem, kuri apliecināja, ka īpašā kartē iezīmēti 176 kuģi, kas laikā no 1526. līdz 1976. gadam nogrimuši Bahamu salu rajonā, tātad iekļaujoties Bermudu trijstūra teritorijā. No tiem 77 ir amerikāņu, 36 britu, 19 spāņu kuģi, savukārt pārējo piederība vēl neesot pilnībā noskaidrota. Zināms, ka daži no tiem veduši zeltu, citi – cukuru, tabaku, kokvilnu un tostarp arī Āfrikā sagūstītos vergus. Pētnieki pauduši, ka lielākā daļa kuģu (145) bojāeju piedzīvojusi 19. gadsimtā, desmit – 17. un 18. gadsimtā, un tikai trīs – 16. gadsimtā. Vairākus kuģus izdevies pilnībā identificēt. Piemēram, “Celeste”, kas vedis aptuveni 170 vergus, iespējams, uz Kubu un nogrimis 1819. gadā, vai Amerikas pasta uzņēmuma tvaikonis “Crescent City” ar vairākiem pasažieriem un vismaz 100 tūkstošiem ASV dolāru, nogrimstot 1855. gadā.

