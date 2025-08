Atcelsim vai neatcelsim to pasaules galu?

No kurienes neatkarīgajiem pētniekiem tāda pārliecība? Esot jāzina, ka kodollādiņš nogalina ar izraisīto triecienvilni, uzliesmojuma izraisītiem apdegumiem un radioaktīvo saindēšanu. Taču uzsvērts, ka mūsdienu kodollādiņi tomēr vairs nav bēdīgi slavenās “Hirosimas bumbas”, ar kurām amerikāņu militāristi nogalināja desmitiem tūkstošu divu Japānas pilsētu iedzīvotāju. Mūsdienu ieroči kļuvuši tik jaudīgi, ka, lai pilnībā izmantotu tajos ieslēpto graujošo potenciālu, tie jāuzspridzina jau gaisā virs izvēlētā mērķa un tam jānotiek vismaz 1,5 kilometru augstumā. Bet tas ievērojami samazina radioaktīvā piesārņojuma iespējamību. Katrā ziņā pēc mūsdienu kodolieroču pielietošanas tādā izpildījumā nāve no staru slimības būšot salīdzinoši pat ļoti reta parādība – šim nolūkam vajadzīgo devu būs iespējams saņemt tikai tur, kur cilvēkiem vienalga jau neizbēgami jāiet bojā no triecienviļņa.

Zināms, ka kopumā 1100 Krievijas pilsētās dzīvo aptuveni divas trešdaļas valsts iedzīvotāju jeb aptuveni 100 miljoni. Kopējais šo pilsētu laukums – 83 800 kvadrātkilometru. Kopējais smago bojājumu (vēstīts: iedarbība >0,14 megapaskālu, 100% ēku sagraušana) no nosacītā amerikāņu kodolgalviņu W88 tūkstoša, kas uzspridzināts maksimālam upuru daudzumam optimālajā augstumā, apjoms novērtēts ar aptuveni 3800 kvadrātkilometriem.

Radiācijas starojuma potenciāli skartais laukums, kas nodrošina 50% bojāgājušo no staru slimības tā paša nosacītā tūkstoša kodollādiņu W88 uzspridzināšanas gadījumā, esot vērtējams aptuveni 5500 kvadrātkilometru lielumā. Vidējo postījumu zona (>0,034 megapaskāli, sagrauti vismaz 50% ēku) pārklātu akurāt visu Krievijas pilsētu apbūves kopējo teritoriju. Taču vidējo postījumu zonā daļa ēku un cilvēku paliks pilnībā neskarta. No tā varot skaidri redzēt, ka 100% Krievijas pilsētu gan dzīvojamā fonda, gan iedzīvotāju sagraušana nav sasniedzama pat ar tūkstoti amerikāņu kodollādiņu, turklāt pat tajā gadījumā, ja neviens no iedzīvotājiem nenokāps bumbu patvertnē.

Savukārt ASV pilsētas kopumā aizņem 275 000 kvadrātkilometru teritoriju, un tajās kopumā dzīvo aptuveni 250 miljoni cilvēku. Ja pret šo lielumu izmanto vienu krievu kodollādiņu 750 kilotonnu jaudā, smago postījumu zona no kopumā nosacītā tūkstoša tādu ieroču lietošanas būšot aptuveni 5340 kvadrātkilometri. Un tas jau izklausās salīdzinoši pavisam nedaudz.

Smagās radioaktīvās saindēšanās laukumu krievu rīcībā esošo tipisko kodolieroču uzspridzināšanas gadījumā pat lāgā neesot vērts mēģināt aprēķināt, jo tas esot garantēti mazāks par smago postījumu zonu, kurā, izņemot tos, kuri patvērušies bunkuros, izdzīvojušo tāpat nebūšot. ASV pilsētas iedzīvotājs gūt tādu radioaktīvā starojuma devu no Krievijas tipveida kodollādiņa var tikai tajā vietā, kur viņš diemžēl jau būs nenovēršami nogalināts triecienviļņa rezultātā. Bet vidējo postījumu zona no nosacītā Krievijas kodollādiņu tūkstoša uzspridzināšanas ASV būšot ne vairāk kā 118 000 kvadrātkilometru.

No tā var saprast, ka garantētas iznīcināšanas zona skartu salīdzinoši nelielu ASV pilsētu daļu, un pat vidējo postījumu zona – absolūti mazāko daļu. Lielākais vairākums amerikāņu pilsētnieku tādā bombardēšanā neaizietu bojā un lielākā daļa viņu namu nesagrūtu. Vēl vairāk – lielākā daļa ASV pilsētu vispār nebūtu pakļauta atombombardēšanai, jo to kopskaits sasniedz 3000, turklāt skaitot tikai tās, kurās mīt vismaz 10 000 cilvēku. Krievijai vienkārši nepietiktu kodolgalviņu, lai dotu triecienu kaut vai pa pusi no tām.

Katrā ziņā amerikāņu pilsētniekiem šis apdraudējums ir salīdzinoši mazāks, jo pat par tūkstoti lielāks kodolgalviņu daudzums uz tām nemaz nebūs notēmēts. Un, ja vēl ņem vērā to, ka ASV pusē varētu karot visas NATO dalībvalstis, tāda hipotētiska trieciena gadījumā krieviem nāksies savu nosacīto tūkstoti kodolgalviņu maksimāli lietpratīgi “izšķaidīt” plānā kārtā pa visām šā bloka valstīm no Baltijas līdz Aļaskai un no Norvēģijas līdz Spānijai. Bet šajā gadījumā jau ir runa faktiski par aptuveni 850 miljoniem cilvēku un, protams, krietni vien lielāku pilsētu kopējo skaitu, un to kopumā aizņemto teritoriju.