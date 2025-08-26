Mūsdienu katastrofu filmas, kuru veidošanā izmantotas visjaunākās specefektu tehnoloģijas, spēj patiešām satriekt gan ar absolūto pietuvinātību realitātei, gan tās mākslinieciski sātanisko izskaistinājumu. Lai cik arī baisas būtu reālo notikumu sekas, tomēr dziļākajā būtībā lielākā daļa cilvēku labprāt aizrautīgi pavērotu šādus skatus arī īstenībā, proti, lai tieši uz savas ādas izjustu īstenās dabas stihijas skarbo elpu. Tam pamatā ir cilvēka iedabā ieliktā nosliece atminēt jebkuru noslēpumu, visu izpētīt un izprast pašam. Tieši kaut kas tāds varētu būt arī vulkāna izvirdums.

Nomaļā klusētāja atmošanās

Ar krietnu devu melnā humora apveltītie mūsdienu pētnieki apgalvo: ekstremālu izjūtu cienītājiem ļoti paveicies, ka viņi mīt uz Zemes, jo uz šīs planētas patlaban esot vismaz 600 aktīvā darbībā, tikai atšķirīgās pakāpēs, esošu vulkānu. Konstatēts, ka pēdējo 10 000 gadu laikā cilvēce pārcietusi aptuveni 5000 nopietnu vulkānu izvirdumu, no kuriem bijuši arī tādi, kas būtiski mainījuši vēstures gaitu – piemēram, 1470. gadā pirms mūsu ēras notikušais izvirdums Santorinas salā. Bija arī leģendārais Vezuva izvirdums 79. gadā, kas apraka pelnos vismaz divas pilsētas – Pompeju un Herkulānu. Savukārt Zunda arhipelāga Krakatau izvirdumu joprojām uzskata par apzinātajā cilvēces vēsturē vislielāko katastrofu.

Indonēzija atrodas divu tektonisko plātņu sadures vietā, un tā pazīstama ne tikai ar unikālo tropu eksotiku, bet pat vairākiem simtiem snaudošu darbīgo vulkānu, kas dīvainā kārtā “sapulcējušies” tik lielam daudzumam salīdzinoši nelielā teritorijā. Turklāt zīmīgi, ka iepriekš Krakatau pat nemaz nebija uzskatāms par vulkānu – tas bija neliels saliņu sakopojums lielākajā un nozīmīgākajā Zunda arhipelāgā, kurā lielākā bija 9x5 kilometrus lielā Krakatau sala, ko veidoja trīs savstarpēji saauguši krāteri: 813 metrus augstais dienvidu Rakats, 450 metrus augstais centrālais Danans un ziemeļdaļā esošais Perbuatans 120 metru augstumā. Šajā nelielajā arhipelāgā vēl ietilpa Fērleitenas un Langas salas un vairāki vienkārši sīki sauszemes pleķīši.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē