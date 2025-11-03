Senčiem Mārtiņš jebšu Mārtenis ir ceturtais Dieva dēls, kurš tik sens, cik pati pasaule. Baltu mītos tieši Mārtiņam Dievs uztic savu sudraba zobenu, kas simbolizē padomu, aizsardzību un spēku. Mārtenis ir karavīrs, sargs un robežu sargātājs.

Kas skanēja, kas žvadzēja

Manā sētas pagalmā?

Tur sajāja Mārtiņbērni

Ar sudraba zobeniem.

Kas ir Mārteņa laiks?

Mārtiņš gāja ap istabu,

Balts kažoks mugurā;

Nāc, Mārtiņ, istabā,

Sēsties galda galiņā.

