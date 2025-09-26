Perijs Gotsfelds izdevumā "PLOS Sustainability and Transformation" publicējis rakstu par to, ka patlaban novērojamais elektroautomobiļu izmēru pieaugums nes daudz dažādu negatīvi vērtējamu seku, kas varētu pat ļoti būtiski ietekmēt cilvēces nākotni.

Viņš paudis, ka patiesībā vajadzētu spert virkni izlēmīgu soļu gluži pretējā virzienā, proti, gan samazināt elektroautomobiļu izmērus, gan arī to akumulatoru bateriju ietilpību, vienlaikus piedāvājot saglabāt pastāvošos nodokļu un dažādus citus atvieglojumus tikai tām elektriskajām mašīnām, kuru masa nepārsniedz noteiktu apjomu. Nav grūti saprast, ka šādā gadījumā elektriskās apvidus mašīnas un vienkārši lielākie elektroautomobiļi pilnībā izkristu ārpus atvieglojumu sistēmas, un tas katrā ziņā ievērojami samazinātu par tiem potenciālo pircēju interesi. Tiesa, speciālisti pauduši, ka virkne šajā publikācijā pausto tēžu tomēr raisot “lielus” papildu jautājumus.

Gotsfelds konstatējis, ka laika posmā no 2018. līdz 2023. gadam vidējā ASV pārdotā elektroautomobiļa akumulatora baterijas masa palielinājusies vismaz par 68% un sasniegusi 595 kilogramus. 2023. gadā ASV kopumā esot pārdoti 884 tūkstoši elektroautomobiļu ar kopējo akumulatoru bateriju masu 561 tūkstotis tonnu, kas esot tikai pusotru reizi mazāk salīdzinājumā ar, piemēram, Sanfrancisko Zelta tiltu vai Ņujorkas Empire State Building, un abi šie objekti patiešām ir ļoti iespaidīgi lielumi.

