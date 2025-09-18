Londonas Impērijas koledžas pētnieki secinājuši, ka 1815. gada aprīlī Indonēzijas salā Sumbavā notikušais Tamboras vulkāna izvirdums kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem Napoleona sakāvei kaujā pie Vaterlo.
Var piebilst, ka šis ir viens no jaudīgākajiem vulkāna izvirdumiem apzināmās cilvēces vēsturē. Pēc tā pelni pilnībā pārklāja gandrīz visu Javas un Floresas jūru baseinu, sasniedzot arī Javas, Kalimantānas un Sulavesi salas, savukārt sprādzienu dārdi bija sadzirdami visā Malajas arhipelāgā.
Pētnieki uzskata, ka šis izvirdums izraisīja tā dēvēto “gadu bez vasaras” 1816. gadā. Par katastrofas upuriem kļuva vairāk nekā 100 000 cilvēku. Pētnieki pauduši, ka izvirduma rezultātā atmosfērā izmests tik liels daudzums pelnu, ka tas būtiski ietekmējis mākoņu veidošanos un spēcīgu lietavu rašanos uz visas planētas. Nelielas daļiņas, pateicoties elektrostatiskajiem spēkiem, pacēlās jonosfērā, kur sāka neglābjami ietekmēt klimata apstākļus un dažādos Zemes rajonos izraisīja stihiskas katastrofas.
Un šādi ekstremāli laika apstākļi, kā tagad uzskata pētnieki, kļuva par iemeslu leģendārajai Napoleona armijas sakāvei. Visdrīzāk, Vaterlo kaujas laikā lijušais spēcīgais lietus izraisīja augsnes atmiekšķēšanos, kā rezultātā franču artilēristu veiktā pretinieku apšaudīšana izrādījās pilnībā neefektīva: lodes neatleca rikošetā, bet augsne uzņēma sevī sprādzienu radīto enerģiju. Tostarp kaujas iznākumu varēja ietekmēt arī karavīru nogurums, kas pastiprinājās saistībā ar to, ka līdz Vaterlo kaujas laukam viņiem nācās ilgstoši soļot pa lietū izmirkušiem dubļiem.
