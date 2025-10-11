Putraimi… Vai tiešām tā ir mūsu paaudzes bērnības trauma no glumi saķepušajām, nereti piedegušajām putraimu biezputrām skolas ēdnīcā? Kulināro šausmu kalngals: zivju dienas un putraimdienas sakritība – tad uz pārvārītas mannas, prosas vai kādu citu šausmu putras vēl tika uzmests apšaubāms heka gabals… Labi, ka mājās ēst prata gatavot, citādi es vēl arvien bodē putraimu plauktam ietu ar līkumu...!
Bet ar pieauguša cilvēka prātu padomājot un mūsdienu sortimentu aplūkojot, no putraimiem sanāk bezgalīgi interesanti un vērtīgi ēdieni. Dažādas putras, zupas, risoto līdzinieki, karstie un aukstie salāti. Ir tik daudz dažādu putraimu un graudaugu, pat tādi, par ko bērnībā pat iedomāties nevarējām, – bulgurs, kvinoja, sorgo, daždažādas lēcas un mazpupiņas utt. Ir jau gatavi maisījumi, un pati vari sajaukt pēc patikas. Vienīgais, kas jāievēro, – cik ilgi katri putraimi vārās. Lai nesanāk tā, ka vieni jau izšķīduši, citi vēl cieti.
Vista griķos
- Baltie (zaļie) griķi, gaišas lēcas vai turku zirņi, vistas fileja, zaļumi.
Izvāri “putraimus”. Apcep strēmelītēs sagrieztu vistas fileju ar ķiplociņu, kurkumu, nedaudz saberztu muskatziedu, zaļajiem pipariem (vai ar savām iecienītajām vistas garšvielām). Kad vista gatava, ber klāt “putraimus”, kārtīgi izmaisi un pacep kādu brītiņu, lai garšas sadraudzējas.
Grūbas ar sēnēm
- Laikus izmērcētas grūbas.
Novāri. Pieraugi, lai ir gatavas, bet nepārvārās un nesaķep vienā blāķī. Apcep sēnes vai paņem sviestā cepto gaileņu burciņu no krājumiem. Katlā vai dziļā pannā jauc kopā ar vārītajām grūbām. Var pievienot kūpinājumu, sīpolu. Pārkaisi ar zaļumiem, ēd ar krējumu vai biezāku jogurtu.
Latviski–austrumnieciski sēņputraimi
- Veselīgo putraimu mikss, ceptas baravikas, Indijas rieksti, kokosa piens (tāds labi biezs), baltās sezama sēkliņas, austrumnieciskas noskaņas garšvielas, zaļumi.
Apcep baravikas. Apgrauzdē Indijas riekstus. Dziļā pannā vai katlā maisi kopā ar putraimiem, pievieno garšvielas, sāli un kokosa pienu. Vari sataisīt irdenu kā risoto, biezāku kā sātīgu putru vai izstiept pat līdz zupas konsistencei. Gatavu pārkaisi ar zaļumiem un apgrauzdētām sezama sēkliņām. Baravikas vari aizstāt ar citām glaunākām vai eksotiskām sēnēm.
Košais mikss ar ķirbi
- Veselīgie “putraimi”, kādi nu tev ir, košākas lēcas, rīsi (vai kāds gatavs mikss), svaigi vai saldēti zaļie zirnīši, sviesta pupiņu pākstis, ķirbis, eļļa cepšanai un aizdaram, zaļumi.
Novāri “putraimus”, pupiņu pākstis un zirņus. Sajauc vēl karstus kopā, pievieno karotīti labas salātu eļļas un garšvielas, kādas vēlies. Sagriez šķēlēs ķirbīti, liec uz ieeļļotas plāts un apslaki ar eļļu, apbirdini ar sāli un garšvielām. Liec karstā krāsnī cepties. Pasniedz ķirbīti ar “putraimiem”, krējumu vai jogurtu, vai kādu mērcīti.
Dažādus putraimus, gaļiņas, sēkliņas var likt arī kabača, mazķirbīša, baklažāna vai jebkura dārzeņa pildījumā.
Putraimlasis
- Rīsu, lēcu, kvinojas maisījums (vai kāds nu tev patīk), auksti kūpināts lasis, rukola vai citi zaļumi, sezama sēkliņas, laba salātu eļļa aizdaram.
Izvāri “putraimus”, pievieno mazu karotīti eļļas, lai irdenāki. Uz šķīvja kārto plānas laša šķēlītes un rukolu pa virsu “putraimiem”. Apslaki ar eļļu un apber ar grauzdētām sēkliņām.
