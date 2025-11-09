JEĻENA ASTAŠONOKA ir praktiķe – viņa tic, ka zināšanām ir spēks tikai tad, kad tās pielietojam. “Mācos dzīvot tā, lai apzināti spertu katru soli no Mīlestības stāvokļa,” saka Jeļena. Par kādām zināšanām ir stāsts? Tūlīt uzzināsim! 

Izglītība un iniciācijas

  • Sertificēts kurss Teacher of Presence (The Eckhart Tolle School of Awakening)
  • Šamaņu prakses psihoterapijā – 2,5 gadu mācības (Valērijs Topoevs)
  • Iniciācija krija jogā (meistars Imram)
  • Bioenerģētikas kurss un iniciācija (Valentina Vaulina)
  • Vēdiskās astroloģijas kurss (Baiba Stūrīte)
  • Nalanda Universitātes studente – sertificēts kurss “Budisma filozofija”
  • Padziļināti pētu Dzīvas ētikas mācības (Agni joga)
  • Daudzu gadu pieredze fitoterapijā un pirts praksēs
  • Vāc ārstniecības augus, gatavo tējas un oksimelus veselībai

Jeļena, kā sākās tavs tao ceļš?

Pirmo reizi par “TAO centru” uzzināju pavisam negaidītā vietā – Brīvdabas muzeja gadatirgū. Biju tur kopā ar saviem mazajiem bērniem, kad uzmanību pievērsu stendam, kur bija pulcējušies cilvēki. Harismātisks vīrs baltā tērpā stāstīja un rādīja, kā darbojas mugurkauls un locītavas, un turpat uz vietas prata noteikt, kuram kādas problēmas, kādi vingrinājumi būtu jāveic – ko pastiept, ko stiprināt. Es tikai paspēju paķert lapiņu ar kontaktiem, jo bērni jau traucās tālāk un nebija iespējas ilgāk uzkavēties.

