Labi zināms, ka viens no visvairāk zinātnes progresu stimulējošajiem faktoriem ir... diemžēl karš, jo sevišķi visaptverošs pasaules karš. Savukārt nosacītā starptautiskā miera laikā par to var parūpēties valstu savstarpējā nežēlīgā konkurence kādā citā ar zinātni saistītā jomā, piemēram, kosmosa apgūšanā. Arī šeit laika gaitā radušās tādas tehnoloģijas, kas vēlāk kļuvušas pierastas un nozīmīgas visā sabiedrībā. Lūk, dažas no tām. 

Šķīstošā kafija, sausā zupa un tūbiņas

Šis plaši iecienītais dzēriens ir viena no speciālajām kosmiskajām tehnoloģijām. Kādā brīdī speciālisti bija konstatējuši: granulētā kafija ideāli piemērota kosmiskajām misijām, jo to nav nepieciešams uzglabāt ledusskapī, tā aizņem salīdzinoši maz vietas un, protams, viegli un ātri izšķīst karstā ūdenī. Pagājušā gadsimta 60. gados, kad cilvēce ļoti aktīvi sāka apgūt ārpuszemes kosmiskās platības, bija radusies akūta nepieciešamība pēc ērta, vienkārši un ilgi uzglabājama produkta, no kura var acumirklī pagatavot efektīvo, karsto dzērienu. Tieši tādā veidā parādījās mūsdienās praktiski ikvienam labi zināmā šķīstošā kafija – produkts, kuru iegūst, izmantojot sasaldēšanu un tai sekojošu ledus aizvākšanu ar vakuuma tehnoloģijām.

