Garšaugu sāls ir noderīga manta. Gan tiem, kam patīk sāļumiņš, bet jāuzmana sāls patēriņš, gan slinkākiem. Gan rezervītei steigas brīdī, kad brokastīs ātri uz tomātmaizītes vai biezpienmaizītes ko sāļu jāuzber. Turklāt tā pagatavošana ir pa spēkam ikvienam.
Atkarībā no izvēlēto garšaugu sulīguma un sāls veida augu masa veidos apmēram trešdaļu vai pusi, pārējā būs sāls. Turklāt šādi gatavots garšaugu sāls nesalīp un labi uztur garšaugu aromātu.
Ņem garšaugus, kas tev patīk, un saliec tādās kombinācijās un proporcijās, kā tev patīk. Neņem lielus, koksnainus kātus, no tādiem maz labuma. Labāk neizvēlies ļoti sulīgus garšaugus vai tos pirms likšanas sālī plānāk sagriez un apvītini. Ja mazgāji – pagaidi, kamēr mitrums nožūst. Lieku ūdeni procesā nevajag! Tad samal augus gaļasmašīnā. Izmanto palielu, ērtu bļodu. Tad pamazām ber klāt sāli un maisi, līdz masa ir apmēram tādā konsistencē, nedaudz sausāka, kā no bērnības atceries, kad smilškastē vai pludmalē “kūkas” cepi. Jāizmaisa, jāizmīca ļoti rūpīgi. To vislabāk var izdarīt ar rokām. Zinu saimnieces, kas maļ kopā sāli ar garšaugiem. Manuprāt, lieks darbs un grūtāk notrāpīt sāls daudzumu.
Izklāj plāti ar cepampapīru. Arī nepiedegošās plātis tomēr izklāj, būs ērtāk. Liec sāls “mīklu” plānā kārtiņā uz cepampapīra. Pat ja masas ir daudz, labāk un ātrāk izžūs, ja liksi plānā kārtiņā, ne vairāk kā centimetru biezā. Kamēr izžūst viena bieza kārta, tikmēr jau vairākas plānās ir sausas. Liec plāti siltā, pat nedaudz pakarstā krāsnī. Necep! Ja krāsnij ir ventilators – lieto to arī. Pēc laiciņa pamaisi, parušini, atkal pasildi. Nožuvusi ir tad, kad gabaliņi drūp, lūst, sabirzt pirkstos un nekas nesalīp. Nesabīsties – uz plāts būs diezgan nekārtīgs materiāls.
Kad atdzisis, izmal gaļas mašīnā. Labāk lieto parasto, ar roku griežamo. Tādā vieglāk kontrolēt procesu, ja vajag, uzreiz var pagriezt uz priekšu–atpakaļ. Ja elektriskajā mašīnā netīši iegāzīsi uzreiz pārāk daudz sausās masas, tā var nosprūst un saplīst. Tik dārgas tomātmaizītes taču tev nevajag.
Samalto garšaugu sāli izsijā caur parupju sietiņu. Iegūsi divas frakcijas – no parastā sālstrauciņa kaisāmo un rupjākas granulas, kas lieliski noder zupām, sautējumiem, mērcēm un putrām. Ar garšaugu sulu un aromātu piesūcas jebkurš sāls. Galaprodukta atšķirības redzēsi pēc izsijāšanas. Smalkais sāls mazāk pārveidosies malšanas laikā, tā smalkā frakcija līdzināsies sākotnējai struktūrai un rupjā frakcija saturēs vairāk garšaugu granuliņu, mazāk paša sāls. Rupjais sāls maļot tiek drupināts, smalkā frakcija vairāk putēs, būs pulverveidīgāka, bet rupjā frakcija saturēs arī samērā daudz sāls kristāliņu. Tikai iespēju un patikšanas jautājums!
Darba drošība. Rēķinies, ka garšaugu aromāts tavā mājā būs sajūtams vēl pāris dienu pēc sāls gatavošanas. Maisot mitro sāls masu, lieto gumijas cimdiņus. Garšaugu sula var būt stipri kairinoša, kā arī sāls tādā daudzumā pats par sevi ir agresīvs ādai. Maļot aizsedz degunu un muti. Maļot un sijājot sāls put; ja vēl ir pievienoti asi garšaugi, ir ļoti nepatīkami tādus putekļus ieelpot. Noderēs gan paššūtā kovidlaiku maska, ko noglabāji, lai kādreiz mazbērniem parādītu, gan šallīte vai lakatiņš.
Vienkāršas garšaugu kombināciju idejas
- Ķiploki ½, čilli ¼ (atkarībā no sulīguma un stipruma), pētersīļi, selerija, lupstājs ¼.
- Mārrutki, ķiploki, dilles.
- Sīpoli, puravi, ķiploki, lupstājs.
- Rozmarīns, timiāns, raudene, maurloki.
Ja, konservējot tomātus, tos blanšēji, neizmet smukākās miziņas, bet apžāvē un pievieno garšaugu sālij. Būs dikti “tomātīga” garša. Var kombinēt – tomātu miziņas, baziliks, raudene, ķiploks, čili.
Garšaugu sālī var pievienot arī aromātiskākus ārstniecības augus – nātri, gārsu, samtenes, kliņģerītes, dievkociņu utt.
