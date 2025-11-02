Vācu pētnieki kārtējā pētījumā arabikas šķirnes kafijā atklājuši jaunu rūgto savienojumu grupu, kā arī izpētījuši to, kā šie savienojumi ietekmē kafijas garšu. Tāpat noskaidrots, kāpēc vienai daļai cilvēku kafija šķiet rūgtāka nekā citiem.
Izrādās, lai gan kafijā esošais kofeīns ir ar rūgtu piegaršu, dzēriens pat pilnībā bez tā arī var būt rūgts, jo tajā ir citas šādu piegaršu nodrošinošas vielas, kas veidojas kafijas graudu grauzdēšanas procesā.
Pētnieki tagad atklājuši vēl vienu iepriekš nezināmu vielu savienojumu, kas mēdz izveidoties tieši kafijas grauzdēšanas procesā. Šim nolūkam viņi visu uzmanību sakoncentrēja uz arabikas šķirnes graudos esošo mozambiozīdu, kas ir aptuveni 10 reizes rūgtāks par kofeīnu, kā arī aktivizē divus no 25 par rūgtu piegaršu atbildīgos receptoru tipus – TAS2R43 un TAS2R46. Tiesa, jau agrākie šo pašu pētnieku darbi bija apliecinājuši, ka mozambiozīda koncentrācija grauzdēšanas procesā ievērojami samazinās, tāpēc tas var ietekmēt dzēriena rūgtumu tikai salīdzinoši nelielā mērā. Un tas pamudināja pētniekus pārliecināties, vai mozambiozīda sabrukšanas produkti būs rūgti un kā tie varētu ietekmēt kafijas garšu. Rezultātā noskaidrojās, ka grauzdēšanas laikā veidojas septiņi mozambiozīda sabrukšanas produkti dažādās koncentrācijās (atkarībā no temperatūras un grauzdēšanas ilguma), un tie visi praktiski pilnībā rodas kafijā vārīšanas procesā.
Neskatoties uz to, šo vielu koncentrācija uzvārītā kafijā tomēr saglabājas pārāk niecīgā līmenī, lai iespētu patstāvīgi dzērienam piešķirt sajūtamu piegaršu. Tikai mozambiozīda un tā sabrukšanas produktu savienojums spēj novest pie tā, ka lielākā daļa eksperimentā iesaistīto brīvprātīgo patiešām sajuta rūgtu piegaršu. Pēc šā eksperimenta pētnieki vēl veica arī ģenētisko testu, secinot, ka jutīgumu pret kafijas rūgto piegaršu ietekmē arī ģenētiskie nosacījumi. Vairākiem eksperimenta dalībniekiem bija vienlaikus uzreiz abi receptora TAS2R43 defektētie gēna varianti, lielākajai daļai bija tikai viens vesels un viens defektīvs receptors, savukārt dažiem abas šā gēna kopijas izrādījās pilnībā veselas.
