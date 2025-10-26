Arheologi konstatējuši, ka seno maiju bumbas spēles laukumi bijuši svētas un augstu godājamas vietas. Rūpīgi izanalizējot apkārtējās vides DNS, pētnieki atklāja augus, kurus izmantoja ceremoniālajos rituālos senajā maiju pilsētā Jaksnokhā.
Šo augu, kas vēl bez reliģiskā pielietojuma bija apveltīti ar ārstnieciskām īpašībām, atliekas atrada zem grīdas, uz kuras savulaik bija uzbūvēts bumbas spēles laukums. Pētnieki pauduši uzskatu, ka senie maiji, iespējams, attiecīgas upurēšanas ceremonijas veikuši tieši šā laukuma būvēšanas procesā. Vieta, kurā veikti arheoloģiskie izrakumi, sākotnēji bija visnotaļ pieticīgs miteklis, kas uzbūvēts uz klints. Vēlāk, kad ēka paplašināta vai pārprofilēta, senie maiji tur nesuši upurveltes nolūkā šai vietai iemantot dievu svētību. Parasti kā veltes kalpojusi keramika un rotaslietas, kā arī ar kulta nozīmi apveltīti augi.
Tādējādi izdevies identificēt koku Hampea trilobata, kura lapas izmantotas produktu iesaiņošanai ceremoniālo rituālu izpildīšanas laikā. Senie maiji arī pinuši grozus no vijuma, kas izgatavots no koku mizas, kā arī izgatavoja no tā dziednieciskus līdzekļus čūskas koduma ārstēšanai. Atklātas arī Oxandra lanceolata atliekas, un šā auga eļļainās lapas zināmas kā asinsvadus paplašinošs, sāpes remdinošs un antibiotisks līdzeklis. Esot noskaidroti vēl divi augi, kuru DNS atrastas izrakumu vietā, un tie ir ipomeja, kas pazīstama ar savu halucinogēno iedarbību, kā arī čili pipari, kurus senie maiji arī uzskatījuši par ārstnieciskiem augiem.
