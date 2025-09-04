Ticēšanu reinkarnācijai jeb dvēseļu pārdzimšanai regulāri pastiprina noslēpumaini gadījumi, kad cilvēki, jo sevišķi bērni, pēkšņi sāk paust ziņas, kas saistītas ar ļoti seniem notikumiem vai pilnībā nepazīstamiem jau mirušiem cilvēkiem. Tāds ir arī gadījums ar Džeimsu Leiningeru, kura vecākiem viņa uzvedība šķita dīvaina un biedējoša jau tad, kad zēnam bija vēl tikai divi gadiņi.

Viņš nakts murgos sāka regulāri izkliegt stindzinošas frāzes: “Lidmašīna deg!”, “Cilvēks nespēj izkļūt laukā!” un tamlīdzīgi. Drīz tas jau sāka notikt arī dienas laikā. Piemēram, reiz māte kāda rotaļlietu veikala skatlogā norādīja mazajam Džeimsam uz lidmašīnas modeli un teica, ka tur zem pilota sēdekļa esot ievietota bumba, taču zēns pārliecinoši viņu izlaboja: “Tā nav bumba, tā ir rezerves degvielas tvertne.” Vecāki vairākus gadus centās uzmeklēt šo dīvainību iemeslu, taču tad, kad to patiešām bija atraduši, nemaz nevēlējās tam noticēt...

Reiz kādā naktī Džeimsu piemeklēja īpaši smaga panikas lēkme. Zēns tikai ar ļoti lielām grūtībām nomierinājās, un māte, sekojot ārstu ieteikumam, viņam tad jautāja: “Kas ir tas cilvēks, kurš nevar izkļūt?” Zēns atbildēja: “Es.” – “Un kas notika ar tavu lidmašīnu?” – “Tā aizdegās un nokrita.” – “Kāpēc tā nokrita?” – “Mani notrieca.”

