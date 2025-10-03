Pēc Rudens vienādībām senču kalendārā sākas veļu laiks, un šai tēmai – veļiem, senču gariem, dzimtai kā sistēmai, kas ietekmē mūsu dzīves scenārijus, – veltīts jaunais oktobra/novembra "Spīganas" numurs.
Šajā numurā zāļu sieva Līga Eglīte padalīsies ar savas dzīves laikā satikto dziednieku un vārdotāju stāstiem, bet pirtniece Ilga Gavare ierādīs, kā pirtiņā likt lietā ozola vīrišķo un liepas sievišķo spēku.
Uzzināsi arī,
- ko par tuvākajiem diviem mēnešiem saka astroloģija un numeroloģija,
- kā sagaidīt un pavadīt Saules kalendāra gadskārtu Mārteni,
- ko tas nozīmē – dzīvot tao pasaulē,
- kā rīkoties gadījumos, kad rudenīga vēja skūpsts uzplaucējis aukstumpumpu,
- kā izcept kārdinošo pīlādžkūku kājām gaisā.
Atgādinu arī, ka veselu lērumu maģiski gardu recepšu atradīsi "Spīganas" tematiskajā specializdevumā "Spīganas Ķēķis"!
