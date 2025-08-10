10. augustā ir Labrenča jeb Uguns diena, kad senči godināja uguni, taču to nekūra, lai neizceltos ugunsgrēks.
Lūk, kādi vēl tautas ticējumi saistās ar šo dienu.
Labrenčos (Uguns dienā) jānoņem sīpoli.
Ja Labrenča dienā lietus līst, tad tanī gadā būs maz ugunsgrēku, bet, ja ir jauks laiks, tad būs daudz.
Ja nedēļu pēc un priekš Labrenča nav salnu, tad būs vēls un silts rudens.
Ja Labrenča nakti ir salna, tad būs agrs rudens.
Ja Labrenča dienā slapjš, tad būs auglīgs rudens.
Skaista Labrenča diena liecina par skaistu rudeni.
Labrenča dienā nedrīkst dārzā nevienu stādu izraut, citādi visi augi nokaltīs.
