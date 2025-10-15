Vienā upē divreiz neiekāpsi – tā vēsta sakāmvārds. Man laimējās pabūt sistēmisko sakārtojumu un prakšu nometnē, kuras nosaukums ir “Dzīves upe”, un tur pieredzētais liek uzdot sev jautājumu – vai patiesi senais sakāmvārds kļūdās? 

Mani jau labu laiku interesē sistēmiskie sakārtojumi (daudzkārt dēvēti par Helingera sistēmu), esmu piedalījusies tādos kā aizvietotāja un arī kā kliente, labprāt iemācītos to darīt. Šajā pašpilnveidošanās tehniku jomā, gluži kā ikvienā citā, pastāv savi likumi, struktūra un dažādas smalkas nianses, un tās gan es pat pēc nosaukumiem nezināju, kad sēdēju mācību centra “Saskarsme” rīkotās nometnes “Dzīves upe” atklāšanas aplī, mēģinot sagudrot atbildi uz jautājumu, kāpēc esmu tur ieradusies. Laikam taču, lai saprastu, vai šīs prakses man var sniegt atbildi uz jautājumu, kur un kā savu dzīvi veidot tālāk.

Kas ir sistēmiskie sakārtojumi

Sistēmisko sakārtojumu kursa vadītāja Marija Sils: “Šī ir salīdzinoši jauna dzīves lauka atveseļošanas metodika, kur enerģiju jušana un dziedināšana apvienojas ar psihoterapijas un fenomenoloģijas metodēm. Tā balstīta senās garīgās zināšanās un mūsdienu zinātnē un ezoterikā.

+12 foto
Sistēmisko sakārtojumu kursa vadītāja Marija Sils.
Sistēmisko sakārtojumu un prakšu nometne “Dzīves upe”
Sistēmisko sakārtojumu kursa vadītāja Marija Sils.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
Sistēmisko sakārtojumu kursa vadītāja Marija Sils.
1 / 2
Foto: Māra Krūkliņa / Latvijas Mediji

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē