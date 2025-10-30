Paranormālo parādību pētnieki Konors Rendals un Karls Fīfers bija sadūšojušies veikt fantastisku eksperimentu – supermodernā printerī izdrukāt no kāda muzeja visnoslēpumainākā eksponāta, proti, okultās Katskilas lelles, kopiju. Runa ir par mistisku koka statueti, kas atrasta ASV pavalsts Ņujorkas kalnu alā. Var nojaust, ka tā paredzēta kaut kādām okultām izdarībām, jo šīs figūriņas kaklā bija iekārts striķītis, savukārt tās acīs iedzītas naglas...

Lūk, ko plašsaziņas līdzekļiem vēstījis cilvēks, kurš atradis šo dīvaino eksponātu un kurš vēlējies palikt anonīms. “Sākotnēji man bija bail to pat paņemt rokā, tomēr cilvēciskā ziņkāre ņēma virsroku, turklāt es nodomāju, ka šo statueti varbūt varēs pārdot par nesliktu naudu. Taču jau tajā pašā naktī mājā sāka risināties dīvainas lietas: kāds tumsā it kā klīda pa māju, liekot asinīm sastingt, bet no rīta uz grīdas tajā istabā, kurā atradās lelle, bija uzradušies slapju pēdu nospiedumi, bet gaisā bija jūtams puvuma aromāts. Turklāt pati koka figūriņa bija pārvietojusies, atrodoties vismaz trīs metru attālumā no tās vietas, kurā bija nolikta. Dienā sākās tāda mistika, kas jau bija šaušalīga – nedodies’ kādam kaut ko tādu redzēt un piedzīvot. Naglas lelles acīs sāka kustēties. Istabas siena tajā momentā sāka plaisāt, no tās nokrita un sašķīda krusts ar tajā piesisto Jēzu, bet stūrī pēkšņi uzradās kaut kāda purva ragana vai kaut kas tamlīdzīgs, ko izbailēs nevarēja atpazīt...”

