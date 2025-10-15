Šveiciešu uzņēmuma Empa speciālisti izveidojuši nelielām ierīcēm noderīgu barošanas elementu, kas var ne tikai efektīvi izstrādāt nelielu elektroenerģijas daudzumu, bet arī bioloģiski sadalīties. Unikālais šeit ir tas, ka jaunā baterija aktivizējas, izmantojot cukuru un ūdeni, saražo enerģiju un pēc tā pati pilnībā sadalās, pazūdot faktiski bez pēdām.
Vēstīts, ka akumulators izgatavots uz rauga sēnītes bāzes, uz anoda un baltās sēnītes bāzes, uz katoda puses – šīs sēnīšu šūnas integrētas tieši pašā ar 3D printeri izdrukātajā baterijā. Kā barības vielu pamata avotu pētnieki piedāvājuši vienkāršos cukurus. Viena no pētījuma autorēm Karolina Reiesa paudusi, ka šādu akumulatoru var uzglabāt sausā veidā, vajadzīgajā momentā aktivizējot ar ūdens un cukura pievienošanu tieši baterijas šūnās.
Var piebilst, ka jau ir zināms – 2026. gadā uzņēmums Samsung sāks ražot viedierīces, kas balstītas silīcija ogļūdeņražu baterijas principā. Šādu akumulatoru līdzinieki jau tagad ir pārdošanā, taču ražotāji ieplānojuši tos padarīt vēl pievilcīgākus un pieejamākus maksimāli plašam lietotāju lokam.
