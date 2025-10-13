Šoruden savu ceļu pie lasītāja sāk jauna izdevniecībā "Latvijas Mediji" tapusi grāmata, kuras autors ir pieredzējušais astrologs un astroloģijas pasniedzējs ANDRIS RAČS. Īpaši vērtīga šī grāmata būs tev, ja interesējies par ezoteriku kopumā, ne tikai par astroloģiju. Piedāvājam iepazīties ar diviem fragmentiem. 

No autora priekšvārda

Saskaroties ar daudzām garīgām mācībām un ezoteriskām praksēm, aizvien skaidrāks kļuva, ka viss ir viens – "Unus Mundus". Latīņu valodā viena pasaule. Vienotā pasaule ir vienīgais ceļš, kā izprast jebko. Iņ un Jaņ ir tas pats. Esmu meklējis un atradis vienotību gan astroloģijas līdzībās ar mūziku, krāsām, hiroloģiju, reliģijām, psiholoģiju (īpaši Junga mācību), šamanismu, mūsdienu fiziku, matemātiku, numeroloģiju, gan ar dažādu tautu mitoloģiju, cigun, jogu un citām zināšanu sistēmām. Patiesībā jau sen saprotu, ka viss ir viens. Tādēļ man liekas ļoti dabiski un viegli sintezēt arī dažādus virzienus astroloģijā – rietumu astroloģiju, vēdisko astroloģiju un austrumu astroloģiju.

Es to vēlos

Es pats izvēlos, kā man labāk. Izdarīt izvēli mums palīdz Veneras funkcija. Tā jau no agrīnas bērnības iemāca mums izvēlēties starp dažādām garšām, skaņām, vietām, priekšmetiem. Vēlāk izvēles kļūst nopietnākas. Daudzi teiks, ka izdara savas izvēles, slinkuma vadīti. Daži tajā pat saredz pro- gresa motīvu. Piemēram, lai nav jākāpj ar kājām, izgudro un izmanto liftu. Lai nav jāceļas no dīvāna un jāiet līdz televizoram spaidīt pogas, izgudro tālvadības pulti. Lai pašam nav jāgatavo, pasūta ēdienu ar piegādi utt. Mēs varētu nosaukt neskaitāmu daudzumu gadījumu, kur galvenais vadmotīvs, izdarot izvēli, būtu – kā man vieglāk.

