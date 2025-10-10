Gaisā vējojot rudens un jaunā mācību gada vēsmām, uzrunāju INGŪNU ZELTIŅU – pieredzējušu taroloģi un astroloģi, kura jau teju 10 gadus darbojas ar zinību vairošanu un tālāk nodošanu mācību centrā “Saskarsme”. Šeit savu ceļu sācis un par pasniedzēju strādājis ne viens vien “SPĪGANAS” autors un varonis, tāpēc ir pamats domāt, ka šis stāsts iedvesmos arī tevi. 

Mācību centrs "Saskarsme" – sākumā tā bija astroloģijas un dziedniecības skola.

Jā, bet tagad mūsu skola ir izpletusies, te ir vēl ļoti daudz kas cits. Tiesa – tas “cits” arī ir no ezoteriskās puses: ezoterika, psiholoģija, visādu veidu kārtis mums ir… Zem dziedniecības daudz kas būtu paliekams apakšā – biolokācija, masāžas un tā tālāk. Nodefinēt tikai par astroloģijas un dziedniecības skolu – nu jau tas ir par šauru. Drīzāk – sevis izzināšana.

Katram laikam savs – pirms gadiem bija “Saskarsme”, astroloģija, dziedniecības skola, apauga ar kārtīm un tā tālāk, bet šis laiks ir tāds, es domāju, ka mēs apaugsim ar psiholoģiju. Šobrīd cilvēkiem ļoti interesē sistēmisko sakārtojumu kurss, kas ir mūsdienu psiholoģiskās un enerģētiskās prakses. Šogad arī ir jauni psiholoģijas kursi – Gunta Jākobsone, piemēram, lasīs “Starppersonu psiholoģiju” u. c. Jo šis laiks ir tāds, ka cilvēki ir ļoti apjukuši, apmaldījušies, sevi pazaudējuši, un tāpēc ir vajadzīgas šīs sarunas ar sevi. Tikt galā ar sevi caur psiholoģisko prizmu.

