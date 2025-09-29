Embrija veidošanās joprojām ir noslēpumu pilns process, kas raisa sajūsmu un izbrīnu, vienlaikus izvirzot virkni jautājumu, uz kuriem atbildes šķiet ārkārtīgi netveramas. Tomēr pētniekiem izdevies gūt gluži noteiktu progresu nolūkā saprast vienu no vissvarīgākajām embrionālās attīstības stadijām, kuru dēvē par gastrulāciju (daudzšūnu dzīvnieku dīgļlapu veidošanās). 

Tas ir process, kura gaitā embrija šūnas no vienslāņa struktūras pārvēršas daudzdimensionālās struktūrās ar ķermeņa galveno asi. Cilvēkam tas notiek aptuveni 14 dienas pēc apaugļošanās. Tiesa, šajā stadijā cilvēka embriju pētīšana nav iespējama, tāpēc nolūkā kaut kā risināt šo problēmu ASV pētnieki no Kalifornijas pavalsts Sandjego universitātes kopā ar britu kolēģiem no Dandi universitātes nolēma izpētīt cāļu embrijus, jo tiem šajā stadijā piemīt ļoti daudz līdzīgu iezīmju ar cilvēku embrijiem.

Fizikas profesora Matiasa Serras vadībā pētnieki izmantoja tā dēvēto ideālā cikla metodi, kas sevī ietver teorētisko un eksperimentālo zinātni. Pats Serra ir teorētiķis, kurš specializējies sarežģīto biofizisko sistēmu pētīšanā. Viņš sadarbojās ar Dandi universitātes biologiem, lai uz viņu sarūpēto datu bāzes izstrādātu matemātisko modeli. Un šis modelis sekmīgi paredzēja mikroskopā novērot cāļu embriju gastrulācijas plūsmas, kas attiecīgi kļuva par pirmo gadījumu, kad pašorganizēties spējīgs matemātiskais modelis guva tādu rezultātu.

