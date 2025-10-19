Cilvēki kļūst par veģetāriešiem dažādu iemeslu iespaidā: tie var būt ētiski, ekoloģiski, ekonomiski, medicīniski, reliģiski vai vēl kādi citi apsvērumi. Tie, kuri atteikušies lietot dzīvnieku izcelsmes pārtiku, veģetārismu uzskata ne tikai vienkārši par diētu, bet gan kā īpašu dzīvesveidu, pasaules uzskatu. 

Tostarp nereti šie principi nonāk pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām, kas spēj provocēt aizspriedumainu attieksmi no tiem cilvēkiem, kuri patērē bez izņēmuma visus produktus, ieskaitot gaļu.

Poļu psiholoģijas pētnieku grupa no Varšavas universitātes izlēma noskaidrot, kā informācija par piederību veģetāriešiem ietekmē vispārējo attieksmi pret cilvēku un viņa pievilcību potenciālā romantiskā partnera izpratnē. Labi zinot, ka pārliecinoši lielākais vairākums poļu ir visēdāji, attiecīgo atlases grupu veidoja tieši no tādiem cilvēkiem – tiešsaistē notiekošo eksperimentu sērijā piedalījās heteroseksuālas orientācijas 204 sievietes un 200 vīrieši vecumā no 18 līdz 82 gadiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē