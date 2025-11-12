“Ak die’s, kādas milzu dilles! Man gan tādas neizaug!” – šādus saucienus pie Cēsu viduslaiku pils virtuves dārza žoga var dzirdēt katru vasaru. Lai gan uzraksts pie auga ir labi saskatāms, tomēr dārza vērotāji vispirms runā, tad lasa un vēl pastrīdas par to, kurš ar auga noteikšanu ir kļūdījies – dārzniece vai iecirtīgais tūrists. 

Latvijas apstākļos lapu fenhelis pārsvarā ir viengadīgs vai divgadīgs, bet reizēm izdodas pārziemināt pat piecus gadus. Dažos avotos minēts, ka Vidusjūras reģionā tas ir daudzgadīgs augs.

Botāniskā biogrāfija

  • Garšaugam un dārzenim fenhelim ir divas sugas – lapu (Foeniculum vulgare) un bumbuļu (Foeniculum vulgare var. azoricum).
  • Literatūrā, recepšu grāmatās, žurnālos un it īpaši tīmeklī tiek lietoti dažādi nosaukumi, radot krietnu apjukumu – cik tad daudz to fenheļu īsti ir un kuram tikai sēklas vai kuram sēklas un bumbulis.
  • Gadās, ka tīmekļa lapās foto ir viens, bet paraksts no cita, kā nu kurā vietā to mēdz dēvēt: parastais fenhelis, dārzeņu fenhelis, Florences fenhelis, itāļu fenhelis, saldā dille, aptiekas dille, lapu fenhelis un bumbuļu fenhelis. Iespējams, ka ir vēl kādi varianti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē