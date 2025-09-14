Jā, jā – nevaru tev receptīti iedot. Žēl man nav, un nav arī nekādu dižo “firmas noslēpumu”. Vienkārši man nemaz nav recepšu, nu nevaru pieturēties ne pie kādiem priekšrakstiem un instrukcijām. Manā ķēķī vispareizāk ir tā, kā daru es, bet tavā ķēķī – tā, kā dari tu. Pat ja kādā receptē citādi rakstīts.
Baraviku sviests
Ieliec sviestu bļodiņā un atstāj istabas temperatūrā, lai paliek mīksts. Tikmēr samal pulverī kaltētās baravikas. Mīkstajam sviestam pievieno sāli pēc garšas. Tad pievieno baraviku pulveri un rūpīgi izmaisi. Baravikas liec pamazām un izgaršojot, lai vari uztrāpīt tieši to garšas intensitāti, kas tev patīk. Rēķinies, ka garša vēl nedaudz “atdzīvosies”.
Nebēdā, ja sanāca pielikt par daudz baraviku. Pievieno vēl tīru sviestu. Šādu baraviku sviestu var gan uz maizītes smērēt, gan uz karsta kartupeļa vai putras uztupināt. Var sataisīt stiprāku un sasaldēt ledus kubiņu formās un pēc tam izlietot kā piedevu mērcēm, zupām, makaroniem vai putrām.
Slinkā zupa
Zini taču, kā tas ir – no agra rīta visu dienu sēņoji, visu vakaru tīrīji un šķiroji, cepi un vārīji. Aiz nespēka no kājām gāzies vai nost. Ēst gribas, bet ne spēka, ne laika…
Visu var ātri un paralēli, turklāt ļoti gardi. Kad cep gailenes burkošanai, pagaršo suliņu. Ja tā ir garda – ielej mazā katliņā. Pēc cepto gaileņu burkošanas ietaupi pāris karošu cepto gaileņu. Uz tās pašas pannas fiksi apcep tās vientuļās bekas, kas neatrada noderīgāku kompāniju. Katlā iekšā. Pagaršo, ja vajag, atšķaidi ar ūdeni līdz zupas garšai. Ieber smalkākus makaronus. Kamēr apvāksi “kaujas lauku”, zupa būs gatava. Vēl kādu dilli piegriez, tik daudz jau vēl spēka ir.
Izstieptā baravika
Šo droši var mēģināt ar jebkurām “cepamsēnēm”. Man vislabāk garšo tieši no baravikām vai dižsardzenēm. Sēnes apcep palielā sviesta daudzumā. Pievieno vēl tikpat daudz sviesta, cik ir sēņu masas un visu rūpīgi sablendē kā pastēti. Ja grib tīru sēņu garšu, cepot pievieno tikai nedaudz sāls. Ja grib, var eksperimentēt ar garšaugiem. Daudziem sīpols ir neatņemama sēņu kompānija. Interesantu garšas niansi dod timiāns.
Lai nu kā izlēmi taisīt, gatavo “pastēti” liec tīrās, izkarsētās burciņās. Vai apēd uzreiz – uz maizītes, uzkodu groziņā, pie kartupeļiem vai makaroniem.
Picas, tartes u. c. plātsmaizes
Pamatni veido no tādas mīklas, kādu prasa tavi uztura principi. Ja ļoti steidzies vai slinko – paķer lavašu vai kādu tamlīdzīgu gatavo “pankūku”. Vispirms sacep sēnes tā, kā tev garšo. Liec tās kopā ar pārējiem labumiem uz pamatnes, pārber ar sieru un krāsnī iekšā. Ar lavašu jārēķinās, ka viss notiks ļoti ātri.
