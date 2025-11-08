Mūsdienās daudz nākas dzirdēt par tā dēvētajiem tirdzniecības kariem, piemēram, tiem, kurus ASV īsteno pret citām pasaules valstīm, un jo sevišķi par tagadējo situācijas eskalēšanu attiecībās ar Ķīnu, kas jau faktiski pārliecinoši izvirzījusies vadošajā pozīcijā pasaulē, nomainot tur kādu laiku vienpersoniski valdījušās ASV. Taču laikam nebūs nemaz tik daudz tādu, kuri būs dzirdējuši par to, ka šai pretstāvei ir krietni senas saknes, kas sākušas asnot jau 18. un 19. gadsimtā. 

Turklāt daudz kas liecina, ka galvenie iemesli jau arī palikuši tie paši, tikai varbūt ar to atšķirību, ka tajā laikā Ķīnai nācās karot galvenokārt ar angļu okupantiem, turklāt ciešot pamatīgu sakāvi, un tikai mūsdienās šī valsts spējusi pacelt galvu un iztaisnot muguru.

Imperatora alošanās

Tajos patālajos laikos Ķīnu dēvēja par Lielo Cjiņu impēriju, un 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pašā sākumā no Ķīnas piegādātās preces Rietumos bija iemantojušas lielu piekrišanu praktiski visos iedzīvotāju slāņos. Vispirms tā, protams, bija tēja, tad sekoja zīds, porcelāns, vēdekļi, visu iespējamo veidu pievilcīgi nieciņi un daudz kas tamlīdzīgs. Varētu šķist, ka tā bija savdabīga idille – sak, ņem tikai un tirgojies, un esi priecīgs. Taču angļus tāda lietu kārtība lāgā neapmierināja. Jo Ķīnas tirgos bija atļauts pavisam brīvi tirgoties tikai ar krievu kažokādām un itāļu stiklu, un turklāt eiropiešu tirgoņiem Ķīnā vispār bija atvērta tikai viena osta...

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē