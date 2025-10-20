Faktiski ikvienam zināms, ka gluži oficiāli Ādolfs Hitlers un Eva Brauna dzīvi beidza pašnāvībā 1945. gada 30. aprīlī bunkurā Berlīnē. Hitlers nošāvies pats, savukārt viņa gluži svaigi noformētā oficiālā dzīvesbiedre iedzērusi ciankāliju. Pēc tā atbilstoši fīrera pirmsnāves rīkojumam viņu abu ķermeņus iznesa pagalmā, aplēja ar benzīnu un aizdedzināja. Tiesa, ķermeņi nesadega pilnībā, taču guva tik lielus sakropļojumus, ka vēlāk tos nebija iespējams pārliecinoši identificēt.

Tieši šis fakts jau acumirklī deva iemeslu tam, lai taptu virkne sazvērestības teoriju par to, ka Hitlers un viņa dzīvesbiedre esot tikai ļoti prasmīgi inscenējuši pašnāvību un patiesībā visnotaļ sekmīgi pametuši Vāciju, uzsākot pilnībā jaunu dzīvi kaut kur citā vietā pasaulē...

Protams, pēc piedzīvotajām 2. Pasaules kara šausmām vācu nacistu izpildījumā šķita absolūti neiespējami, ka tā visa galvenais vaininieks būtu varējis tā gaužām banāli un vienkārši beigt dzīvi pašnāvībā. Lai kā arī būtu, tomēr pamatā Hitlers visu acīs bija episki visvarens ļaundaris, kuru nav nekādu cerību pieveikt, un te pēkšņi: nekāda noslēpuma, nekādas viltības, vienkārši ņēmis un pats sev iešāvis lodi tieši galvā! Kā tad tā?! Tas nevar būt! Un pat ne mazāk viltīgais un rafinētais Staļins negribēja tam noticēt, par ko vairāk nekā skaidri liecina arhīvos atrodamā PSRS galvenā informatīvā rupora TASS publicētais paziņojums 1945. gada 2. maijā: “Ar apgalvojuma izplatīšanu par Hitlera nāvi acīmredzami cer nodrošināt Hitleram iespēju nozust no skatuves un pāriet nelegālā stāvoklī...”

