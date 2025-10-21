Vairākos pasaules plašsaziņas līdzekļos vēstīts, ka zinātnes ļaudīm izdevies radīt pilnībā jauna tipa datoru, kas spēj piecu minūšu laikā veikt tādu skaitļošanas apjomu, kam pat visjaudīgākajam zināmajam mūsdienu klasiskajam superdatoram būtu nepieciešami... 10 septiljoni gadu (skaitlis ar 25 nullēm) jeb laiks, kas pat ļoti ievērojami pārsniedz paša Visuma vecumu. Un tā vairs nav nekāda zinātniskā fantastika, bet gan gluži reāls sasniegums, kuru paveikuši uzņēmuma "Google" algoti speciālisti un kas izpaužas kā jaunais kvantu procesors "Willow". Tas sola satriecošus un revolucionārus pavērsienus cilvēces attīstībā.

Paveikt neiespējamo

Datoru attīstības vēsture vienlaikus ir arī neiespējamā paveikšanas vēsture cilvēces izpildījumā: no pirmajiem mehāniskajiem kalkulatoriem, kas spējīgi nevainojami izpildīt vienkāršākās aritmētiskās darbības, līdz pirmajiem elektroniskajiem datoriem, kas kā aparatūras kopums aizņēma veselu darba istabu un kuru jauda bija mazāka par to, ar kādu šodien apveltīti modernie mikrokalkulatori, par portatīvajām viedierīcēm nemaz nerunājot. Protams, katra nākamā datoru paaudze savā darbotiesspējā bija aizvien ātrāka par katru iepriekšējo, tomēr kopumā progress bija gaužām vienmērīgs un pakāpenisks, tas nesolīja kaut kādus ļoti straujus, revolucionārus izrāvienus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē