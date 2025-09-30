Itāļu speciālisti no Trento universitātes atklājuši likumsakarības, kas izpaužas skudru uzvedībā, vienlaikus konstatējot, ka tās varētu efektīvi izmantot virknes ceļu satiksmes problēmu novēršanai.
Proti, skudras ar tām piemītošo augsto sociālās uzvedības organizāciju allaž efektīvi pārvietojas apvidū, nekad cita citai netraucējot. Speciālisti arī noteikuši gluži konkrētus šo kukaiņu ieradumus, kas būtu izmantojami ceļu satiksmes organizācijā, lai tādējādi praktiski novērstu aizvien biežāk piedzīvotos satiksmes sastrēgumus.
Speciālā pētījuma autors Marko Gerieri paudis, ka skudras ir viena no tām retajām sugām, kas bez vismazākajiem traucējumiem spēj noorganizēt lielisku divvirzienu kustību. Pētnieki stundām ilgi novērojuši skudras, tostarp arī atsevišķus īpatņus, konstatējot, ka attiecīgās skudru īpašības varētu būt efektīvi izmantojamas bezpilotu transporta līdzekļu satiksmes organizācijā. Gerieri atzinis, ka skudras mēdz pārvietoties pa savu vadoņu iezīmētajām tā dēvētajām feromonu takām, kā arī pārvietojas organizētās kolonnās, nekad cita citu neapdzenot. Tieši tā, kā šie kukaiņi sazinās ar savu izdalījumu palīdzību, arī bezpilotu transporta mašīnas varētu orientēties atbilstoši savam nosacītajam “vadonim”, kā arī racionāli sazināties cita ar citu visa pārvietošanās procesa laikā.
Var piebilst, ka līdzīgas izstrādnes jau drīzumā sola laist apgrozībā arī uzņēmuma Tesla dibinātājs Īlons Masks.
