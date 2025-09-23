Kad brīvā dabā grilējam gaļu, grila kastē mēdz palikt bieza kārta jauku, sarkanu ogļu, bet visi jau ir paēduši un diez ko nealkst turpināt barot odus ārtelpā. Ja nu tas ir iepriekš paredzēts, var vilkt ārā jēra cisku vai vistiņu, ko gan labāk sagatavot laikus.
- Jēra ciska (ap 1,5 kg) vai vesela vista
- Ieziešanai eļļa, garšvielas
- Ķiploks
- Folija
- Pļava vai dārzs, kur saplūkt zālītes “spilvenam”
Tātad: gaļu saspeķo ar ķiploku – iedur ar asu nazi un iesprauž ķiploka gabaliņus, sasāla, apviļā garšvielās un iemasē eļļu. Ļauj pastāvēt vēsā vietā.
Ja tā labāk tīk, vistu var sapildīt – rīsi, sēnes, dārzeņi –, bet labāk, lai pildījums būtu jau termiski apstrādāts, jo gaļa gatavosies lēni.
Kad pienācis īstais brīdis, cisku/vistu tin folijā, rūpīgi, lai visas sulas paliek iekšā. Var papildināt ar svaigiem garšaugiem, citronu. Būs sulīgāk, ja pietīsi rukolu, kāpostu lapas vai citus dārzeņus – kas ir pa rokai.
Un tagad uzmanību – ja liksi sainīti tieši uz oglēm, sadegs! Tādēļ esmu izdomājusi “drošības spilvenu" – folijā ietīto gaļu ietin vēl lielās, sulīgās lapās – dadžu, rabarberu, mārrutku, var likt upeņu zariņus vai ko citu – uz garšu tam ietekmes nevajadzētu būt, tomēr neliec neko rūgtu vai indīgu! Ja nu plīst folija... Un vēlreiz apkārt kārtu folijas.
Novērtējam situāciju – ja ogles gail vēl ļoti sarkanas, varbūt arī uz tām tieši virsū kaut ko sulīgu – izspiests citrons, kartupeļu mizas, zāle? Un ierīkojam mūsu sainīti, sūtām labas domas un ejam prom uz vairākām stundām, varbūt pat atstājam uz rītu.
Novērtēt gatavību var uz “čuju” – sāk gardi smaržot un burbuļot, vai pārgriežot foliju virspusē – ja vēl nav galīgi mīksts, pielejam drusku ūdens (krējuma?), pieveram un gaidām.
