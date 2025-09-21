Kaķiem purnā var būt ierakstīts daudz – par to zina ikviens, kurš kaut vai mazliet savā dzīvē pavērojis šos mājdzīvniekus. Attiecības skaidrojošiem kaķiem ūsas un ausis ir pieglaustas, acis samiegtas, deguni saraukti, un tie viens otru aplūko greizi un aizdomīgi – tas viss kopumā apliecina maksimāli agresīvus nolūkus. Rotaļīgu ziņkārību apliecina uz priekšu saslietas ūsas un ausis. Ja kaķim patīk, ka to glauda, tas viegli piever acis un, protams, sāk murrāt (daži speciālisti pauž, ka murrāšana jau vairs neesot vērtējama kā mīmika)...
Amerikāņu pētnieki no Kanzasas universitātes bija izlēmuši gluži zinātniski aprēķināt, cik kaķim ir mīmisko izteiksmju. Viņi apmeklēja speciālo kaķu kafejnīcu (ir arī tādas, jā!), kur nofilmēja kaķus pēc tā, kad kafejnīca bija jāslēdz un apmeklētāji sāka to pamest. Pētniekus galvenokārt interesēja kaķu savstarpējā komunikācija un kādas tobrīd ir to fizionomijas. Zināms, ka gan cilvēkiem, gan kaķiem jebkuru sejas izteiksmi nodrošina sejas muskulatūra, un, analizējot mainīgo sejas izteiksmi, ir iespējams noteikt, tieši kuri muskuļi kurā momentā darbojas. Pētnieku uzdevums bija uzskaitīt atsevišķas sejas kustības un to, cik liels daudzums dažādu izteiksmju no tiem veidojas kaķa purnā.
Atskaitē par saviem novērojumiem pētnieki pauduši, ka kaķu rīcībā esot 26 mīmiskās kustības un 276 (!) purna izteiksmes. Šajā gadījumā ar mīmiskajām kustībām jāsaprot ne tikai pusatvērta mute, samiegtas acis, deguna aplaizīšana, bet arī, piemēram, acu zīlīšu paplašināšanās vai sašaurināšanās un ausu kustināšana. Starp citu, suņiem ir aptuveni tikpat daudz mīmisko kustību – 27, savukārt to, cik daudz ir purna izteiksmju, pagaidām neviens neesot pacenties uzskaitīt. Cilvēkiem, kuru pārliecinoši lielākais vairākums nespēj kustināt ausis (un tie, kuri to var izdarīt, diezin vai tieši ar ausu kustībām pauž kaut kādas emocijas), ir 44 atsevišķas mīmiskās kustības, un arī viņiem neviens nav uzskaitījis sejas izteiksmju kopējo daudzumu.
Nav arī izslēgts, ka atsevišķas kaķu purna izteiksmes pētniekiem paslīdējušas garām nepamanītas, taču katrā ziņā skaitlis 276 šķiet pietiekami iespaidīgs. Aptuveni 45% no šā daudzuma esot uzskatāmi par draudzīgām, 37% – par agresīvām izteiksmēm, savukārt par atlikušajiem 18% neesot iespējams pateikt nekā noteikta – kaķis gan izskatās pietiekami noslēpumains, taču tā purna izteiksmi tad ar vienādām sekmēm var uzskatīt gan kā draudzīgu, gan agresīvi naidīgu.
Pētnieki arī atzinuši, ka esot bijis sarežģīti pilnībā precīzi atšifrēt mīmiskos vēstījumus, proti, pat ja redzam, kā viens kaķis draudzīgi raugās uz otru, praktiski nav iespējams noteikt, ko īsti šis draudzīgums nozīmē. Tomēr atsevišķas purna izteiksmes izrādījās ļoti līdzīgas tām, kuras var novērot suņiem, pērtiķiem un tostarp arī cilvēkiem. Pārsteidzošākais šķiet tas, ka dzīvniekiem piemīt kopīgas emocijas, kas arī izpaužas līdzīgā veidā – bailes piespiež atvērt platāk acis un paplašina zīlītes, pirms kautiņa acis samiedzas un ausis pieglaužas galvai un tamlīdzīgi.
Zināms, ka mājas kaķi cēlušies no mežonīgajiem stepes kaķiem, kas cita starpā vēl joprojām brīvi klīst Āzijas un Ziemeļamerikas stepēs un pustuksnešos. Var mēģināt mājas kaķu purna izteiksmes salīdzināt ar stepes kaķu izteiksmēm, tikai pētnieki brīdina, ka tas būšot ļoti sarežģīti, jo savvaļas kaķus labāk būtu novērot nevis zvērudārzā, bet gan to dabiskajā brīvajā vidē, un tas katrā ziņā ir vairāk nekā grūts uzdevums.
Bet vispār varot itin labi iztikt bez tādas salīdzināšanas, pieņemot, ka mājas kaķu mīmiskais repertuārs būs plašāks nekā mežonīgajiem stepes kaķiem. Jo stepes kaķis ir īstens vientuļais plēsējs, kam nepiemīt nosliece īpaši kontaktēties ar sev līdzīgajiem. Savukārt mājas kaķi jau sen iemācījušies dzīvot viens otram līdzās, un to savstarpējo saskarsmi neiegrožo tikai kautiņi un jebkāda rakstura attiecību noskaidrošana. Kaķu kolonijas mēdz būt ļoti plašas, savukārt sociālā dzīve, kā zināms, mudina attīstīt un pilnveidot komunikatīvās iemaņas, ieskaitot arī mīmiku.
Tostarp var piebilst, ka minētajā pētījumā aplūkota kaķu mīmika tikai pašu kaķu savstarpējā saskarsmē, tāpēc laikam jau būtu vairāk nekā interesanti pavērot, vai šiem mājdzīvniekiem azotē nav arī kāds pārītis tādu purna izteiksmju, kuras tie pataupījuši speciāli tikai cilvēkiem...
