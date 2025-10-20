Herpes vīruss (Herpes simplex virus, type1) – tā sauc to nelieti, kas smuku meitieti “izrotā” ar aukstumpumpu. Mediķi baida, ka vismaz 80% ļaužu to pārnēsā, dažs domā, ka pilnīgi visi. Nezinu, vai nu tiešām visi būs... Bet, ja nu visi, – nezinu arī, kā tas nākas, ka kāds, sliktākiem laika apstākļiem vai lielākam kreņķim piemetoties, var pie viena arī aukstumpumpu sagaidīt, bet citam tā bijusi vien pāris reižu mūžā, vēl citam nemaz...
Vecas sievas pavelk uz zoba, ka tas no bučošanās caurvējā. Daži ezoteriķi uzskata, ka aukstumpumpa izlien cilvēkiem, kam ir vēlme būt par pasaules labotājiem, kas cīnās un cieš no aizvainojuma, sevis piespiešanas un vainošanas. Šajās lamatās daudzi viegli iekrīt. Cik gan ir to cilvēku, kas spēj pasauli un apkārtējos uztvert tādus, kādi tie nāk pretī, bez iedomām, ilūzijām, nosacījumiem, gaidām?
Bet ko tad nu iesākt, ja caurvējš nobučojis? Aptiekā jau zinās pateikt daudz dārgu padomu. Bet paskatīsimies ārpus aptiekas. Un kaut ko tādu, kas ir vienkāršs un visiem pieejams. Un izrādās – daudz vienkāršu, pieejamu līdzekļu mums ir visapkārt! Daudzi pat par velti, vien pašām nedaudz jāpastrādā vasarā. Pat zinātnieki par ļoti efektīviem ir atzinuši daudzus plaši pazīstamus, viegli pieejamus ārstniecības augus, sēnes un bišu produktus. Un tie dažkārt uzrādījuši pat labākus rezultātus par sintezētajiem līdzekļiem. Piemēram, propoliss neļauj vīrusam noformēt savu apvalku, līdz ar to mazina tā spēju izdzīvot un inficēt vēl kādu. Asinszālē esošais hipericīns apcērp jau šūnā iekļuvuša vīrusa plānus vairoties, nebūs te nekādas replikācijas. Hipericīns šķīst spirtā, nevis ūdenī – tad nu pagatavo kādu pudelīti tinktūras! Labus rezultātus rādījuši arī pelašķītis, timiāni, brūngalvīte, alveja, dažādas ēteriskās eļļas, plaši zināmās piepes.
Rīcības plāns
1) Mieru, tikai mieru: kā atpūta – tā aizpūtīs!
2) Higiēna: lieto tikai savus ēdamrīkus un higiēnas priekšmetus!
3) Centies “nomierināt” vēl tikai bries- tošu aukstumpumpu, pirms tā izsitas sulojošā čūlā. Lokāli smērē ar vēsinošiem un sausinošiem līdzekļiem – propolisu, asinszāli, alvejas gēlu (vai lapas gabaliņa kompresi).
Sagatavo vai iegādājies smērīti vai lūpu balzamu ar bišu produktiem u. c. pretvīrusa aktivitātes sastāvdaļām.
4) Ja čūla jau ir – sausini čūlu, uzturi brūcīti tīru. Labi derēs tas pats propoliss. Ja esi zinātāja, arī ēteriskās eļļas.
5) Ārstē arī no iekšas – paskaties, kas tavā tēju skapī ir. Padzer asinszāles tinktūru vai uzlējumu un tējas, ko parasti lieto pie saaukstēšanās savārguma. Kaut timiāna podiņu apšķibī. Stiprini organismu, neļauj vīrusam vairoties un palīdzi izvadīt iekaisuma produktus.
Asinszāles tinktūra
Liec vienu daļu sasmalcinātas asinszāles un pārlej ar 5 daļām laba degvīna. Noturi vismaz pāris nedēļu.
Lietošana – 30–40 pilienu pieaugušajam iekšķīgi vai ārīgi pēc nepieciešamības.
Lūpu balzams
- 1/3 vaska,
- 1/3 kakao sviesta vai līdzīgas cietības tauku,
- 1/3 propolisa eļļas (vai tev pieejamo ārstniecības augu eļļas izvilkumu kombinācija ar pretvīrusu un pretiekaisuma iedarbību).
Visu mērenā siltumā ūdens peldē sakausē kopā.
Sāc ar vasku, kad tas izkusis, vari ņemt nost no uguns un likt klāt cietos taukus un eļļas. Ja tev ir pieejama augstas kvalitātes tējaskoka ēteriskā eļļa, pieliec arī to pāris pilienu. Lej balzamu lūpukrāsas trauciņos vai “miniburciņās”. Mazāks trauciņš – labāka higiēna lietojot.
Triks skaistumam un taupībai – vari atkārtoti izmantot lūpukrāsas futlārīšus, ja tiem netek cauri.
