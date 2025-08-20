Krievijā Smoļenskas apgabalā atrodas kāds ezers – skaists un pat ļoti gleznains, taču esot ar pilnībā mirušu ūdeni un tur nedzīvojot zivis un neligzdojot putni. Kā iemeslu tam min galvenokārt fantastisku versiju par kādu savulaik ezerā nogrimušu NLO. Tostarp gan pašmāju, gan visas pasaules apslēptās mantas meklētāju aprindās daudzkārt interesantāka šķiet cita versija: par to, ka 1812. gadā šajā ezerā Napoleons nogremdējis Maskavā salaupītos dārgumus, kurus skarbās krievu ziemas apstākļos nav spējis aizvest.

Napoleons izlaupa pusnodedzināto Maskavu

Napoleona armija Maskavā ienāca 1812. gada 2. septembrī. Lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju bija aizgājusi kopā ar krievu karaspēku – no tolaik tās aptuveni 200 000 iedzīvotāju tur palika vidēji 8–15 tūkstoši un aptuveni 10–12 ievainoto karavīru un virsnieku. Neskatoties uz to, jau pirmajā Napoleona armijas ienākšanas dienā Maskava burtiski liesmoja. Tā tas turpinājies veselu nedēļu, un tikai pēc tam iekarotāji beidzot guva iespēju tajā pilnībā izmitināt savus 95 000 karavīru. Nav grūti iedomāties, ka frančiem maz interesēja krievu svētās lietas un tradīcijas, tāpēc pat daudzos dievnamos bija ierīkoti visprastākie zirgu staļļi. Tostarp zināms, ka viņiem tā arī neizdevās sakārtot normālu sava garnizona apgādi ar pārtiku – tam traucēja ne tikai krievu karaspēks, bet arī parastie ļaudis jeb partizānu kustība.

