1964. gadā, kad kosmiskā ēra vēl tikai bikli tinās autiņos un cilvēce veica savus pirmos apņēmīgos soļus kosmosa izpētē, krievpadomju pētnieks Nikolajs Kardaševs nāca klajā ar visnotaļ revolucionāru ideju, radot mūsdienās jau par vispārpieņemtu atzīto civilizāciju klasifikāciju, kas balstīta to spējā izmantot enerģiju. Šī klasifikācija iemantojusi nosaukumu “Kardaševa skala” un kļuvusi ne tikai par interesantu hipotēzi, bet faktiski pārtapusi specifiskā astronomu un visu iespējamo veidu ārpuszemes civilizācijas meklēšanas speciālistu darba instrumentā. Saistībā ar to radusies virkne dažādu versiju un apsvērumu.

Trīs galvenie civilizāciju tipi

Mazliet iedziļinoties un metodiski saliekot visu pa plauktiņiem, veidojas patiešām interesanta aina. Par pirmā tipa civilizācijām atzīstamas tādas, kas iemācījušās izmantot pilnībā visus savas planētas enerģētiskos resursus un savā ziņā ļoti līdzīgas mūsu patlabanējās civilizācijas versijai, kurai gan līdz pilnvērtīgam pirmā tipa statusam vēl noejams mēreni sarežģīts un pailgs ceļš. Savukārt otrā tipa civilizācijas jau ir tādas, kas spējušas iemācīties apgūt savas galvenās zvaigznes enerģiju. Trešā tipa civilizācijas jau patiešām ir kaut kas ļoti īpašs: tās spēj pārvaldīt veselas galaktikas, miljardiem zvaigžņu enerģiju.

