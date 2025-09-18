Turpinot stāstus par cilvēku veidotām spēka vietām, viesojāmies Cēsu novada “Mārkalnos” pie video operatora un alternatīvo veselības prakšu skolotājas – pie Andra un Martas Kimontiem. Šeit kārtīgā Vidzemes pļavā slejas mongoļu jurta – vieta mācībām un dziedināšanai. 

Piekalnītē, mana Vidzemes ceļojuma galamērķī, paveras Latvijas ainavai pagalam neierasta aina – tur uz terases slejas jurta, kas arī ir galvenais mana apciemojuma iemesls. Izskatās iespaidīgi un arī noslēpumaini. Un pārsteidzošā kārtā – iederīgi!

Izvēloties “Mārkalnus”, tagadējie saimnieki vadījušies pēc zīmēm. “Kad atbraucām šurp skatīties, bija tāda sajūta, ka šī nepārprotami ir TĀ vieta. "Bija rudens. Atnācām līdz pļaviņai (mājās vēl cilvēki dzīvoja), saskatījāmies ar vīru un teicām mākleriem – jūs varat zvanīt pārējiem, lai nebrauc! Atpakaļ uz Cēsīm braucām pilnīgā klusumā, vērojām sajūtu. Kad izgriezāmies no meža celiņa, kokā sēdēja ērglis. Vīrs saka – tad viņš pilnīgi skaidri sapratis, ka šī ir īstā vieta! Tas nebija emocionāls impulss, nē, bet klusa iekšēja pārliecība.”

Tikai nākamās vasaras sākumā Kimonti dabūjuši atslēgas un sākuši likt jumtu. “Vēl gan vajadzēja īpašuma papīrus nokārtot, bet mēs jau sākām saimniekot pārliecībā, ka citādi nemaz nevar būt! Viss saslēdzās īstajā laikā.”

