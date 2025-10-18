Vēl viena ārkārtīgi spoža kino zvaigzne katrā ziņā ir aktieris Žans Pols Belmondo, kurš spilgti pārstāvējis franču kino tā dēvēto jauno vilni, par kura iesākumu tradicionāli pieņemts uzskatīt 1959. gadā iznākušo režisora Žana Lika Godāra debijas filmu “Līdz pēdējam elpas vilcienam”. Tajā Belmondo nospēlēja avantūrista Mišela lomu, kas spilgti iezīmēja pilnībā jauna tipa galvenā varoņa piedzimšanu: mēreni brutāls dauzoņa un uzdzīvotājs ar lauztu degunu, kurš tikpat pārliecinoši lauž sirdis sievietēm, kuras vārda vistiešākajā nozīmē pašas krīt viņam pie kājām...

Vispār Belmondo ir sicīliešu uzvārds, un no šīs salas cēlušies aktiera vecvecāki, tāpēc itāļi faktiski joprojām viņu uzskata par savu “produktu”, dēvējot par il bruto – “kroplis”. Savukārt franči nevēlas viņu kādam atdot un dēvē par “Bēbeli”, ko aptuveni var tulkot kā “likteņa luteklis”.

Savas lieliskās karjeras laikā Belmondo filmējies vairāk nekā 90 filmās, un no tām vēl bez “Līdz pēdējam elpas vilcienam” parasti mēdz izcelt šādus darbus: “Trakais Pjero”, “Vai Parīze deg?”, “Zaglis”, “Borsalino”, “Jautrās Lieldienas”, “Likteņa luteklis”, “Lieliskais”, “Profesionālis”, “Cilvēks un viņa suns” un virkni citu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē