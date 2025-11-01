Roberts Nesta Mārlijs jeb vienkārši Bobs Mārlijs dzimis 1945. gada 6. februārī Nainmailā, Jamaikā. Jamaikiešu mūziķis, ģitārists, vokālists un komponists, viens no vispazīstamākajiem regeja izpildītājiem, un, tieši pateicoties viņam, šis mūzikas stils iemantoja plašu popularitāti arī tālu aiz Jamaikas robežām. Viņu uzskata par vienu no ievērojamākajiem tā dēvētā panafrikānisma atbalstītājiem. Liela daļa jamaikiešu viņu arī mūsdienās uzskata vienkārši par pravieti.

Pusaudži un vaimanātāji

Boba tēvs Norvals Mārlijs bija brits ar skotu saknēm, dienējis Britānijas jūras spēkos, bet pēc dienesta palicis strādāt par pārvaldnieku kādā no Jamaikas plantācijām. Kad Norvalam jau bija 60 gadu, viņš iepazinās ar topošo Boba māti Sedelu Bukeri, kurai tobrīd bija 16 gadi. Vēstīts, ka Bobs dzīvē tēvu redzējis tikai divas reizes, un 1955. gadā, kad tēvs nomira, zēnam bija desmit gadi.

50. gadu beigās Bobs kopā ar māti pārcēlās uz Jamaikas galvaspilsētu Kingstonu, apmetoties trūcīgo ļaužu rajonā Trenčtaunā. Tur Bobs iepazinās ar Nevilu Livingstonu, kurš vēlāk kļuva pazīstams ar iesauku Bannijs, un kopā ar viņu veica pirmos biklos soļus mūzikā. Bez īpaša spožuma pabeidzis mācības skolā, Bobs sāka piepelnīties dažādos darbos, bet visu no darba brīvo laiku uzcītīgi veltīja muzikālo prasmju pilnveidošanai. Viņam ļoti paveicās ar to, ka palīgos nāca tolaik jau pazīstamais jamaikiešu mūziķis Džo Higss, kurš Bobu un Banniju ievadīja vokālās mākslas noslēpumu pasaulē, neņemot par to samaksu. Drīz notika Boba iepazīšanās ar Pīteru Kamintošu, kurš vēlāk kļuva pazīstams kā Pīters Tošs.

