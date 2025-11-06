Dzīves laikā esmu sastapusi gana daudz neparastu ļaužu: zāļu sievas un zāļu vīrus, senu prasmju glabātājas, strāvojumu zinātājus, vārdotājas. Izņemot dažus, viņi man nav piekrituši intervijām, tomēr nejaušās sarunas palika krājumos. Par katru no viņiem būtu kaut pāris rindiņas, taču, izrādās, ka tik viegli tas nenotiek, jo kāda saikne mums vēl palikusi un “tās lapas neveras vaļā”. Šā iemesla dēļ esmu mainījusi divus vārdus.

Marta

Ne ziņkārības, bet muguras traumas dēļ 1989. gadā nācās uzmeklēt slaveno Zilākalna Martu. Raunā dzīvoja arī Bērziņu Marta, kurai labi padevās pazudušo cilvēku meklēšana. Kolēģi ieteica, ka ārstēšanai labāk līdzēšot Zilākalna Marta. Esot gadījumi, ka viņas sūtot pacientus viena pie otras, ja redzot, ka nevar palīdzēt.

Atradu togad rakstīto dienasgrāmatu un precizēju atmiņas: “Agrā rītā Raunas “Renslejās”, gaidot rindā, noklausos neticamus stāstus par brīnumainu izveseļošanos un par dažādiem dziedniekiem visos Latvijas novados, kuri nekādi nav varējuši līdzēt, un nu atlicis pēdējais salmiņš – Marta. Apmeklētāju pieņemšanu, rindas kārtību un katrai grupai atvēlēto laiku dziednieces istabā stingri pieskata kāda šerpa sieviete. Marta ir viņas bizness un veikals.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē