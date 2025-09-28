Ungāru pētnieki no Budapeštas Lorānda Etveša universitātes veikuši pētījumu par tā dēvētajiem cilvēka labākajiem četrkājainajiem draugiem, proti, suņiem.
Bija piesaistīti 246 cilvēki vecumā virs 18 gadiem, kuriem mājās ir suns, un viņiem piedāvāja 33 neitrālus formulējumus, kas bija saistīti ar mājdzīvniekiem. Piemēram: “Suns ir jāaudzina un jāapmāca”, “Suņi var mājās radīt nekārtību un netīrību”, “Suņi var būt labi kompanjoni bērniem” un tamlīdzīgi. Katru no šīm frāzēm novērtēja atbilstoši 7 ballu skalai – no -3 līdz +3 atkarībā no tā, vai konkrētais apgalvojums uzskatāms par priekšrocību vai trūkumu (nulle atbilda neitrālam vērtējumam). Papildus vēl dalībniekus aicināja patstāvīgi aprakstīt nozīmīgus pozitīvos un negatīvos momentus, kas saistīti ar to, ka viņiem ir suņi.
Pētījums apliecināja, ka praktiski nemēdz būt suņu ar pilnībā nevainojamu uzvedību, kā arī tajā konstatēti izplatītākie trūkumi, ar kādiem nākas sastapties šo mājdzīvnieku īpašniekiem. Atsevišķos aptaujas punktos, kuros bija runa par atbildību un pienākumiem, kas veidojas līdz ar mājdzīvnieka uzrašanos, bija vērojama viedokļu dažādība. Galvenokārt vērtējumi izpaudās no negatīviem līdz neitrāliem un pozitīviem, un tas pamatā bija vērtējumos par suņa kopšanu un tam nepieciešamo laiku, kā arī saistībā ar suņu ietekmi uz saimnieka dienaskārtību un miega kvalitāti, un arī par iespējamajiem emocionālajiem pārdzīvojumiem saistībā ar dzīvnieku slimošanu vai vecuma iestāšanos.
Tajā pašā laikā daudzos aptaujas punktos ļaudis bija praktiski vienprātīgi, izsakoties pozitīvi vai negatīvi.
Pētījums apliecinājis, ka par galveno trūkumu jeb mīnusu suņu saimniekiem var uzskatīt to salīdzinoši neilgo mūžu. Savukārt visaugstāko vērtējumu savāca apgalvojums “Suņi dzīvi padara spilgtāku”.
Daudzi dalībnieki kā vienu no nozīmīgākajām suņu īpašībām minēja to patiesumu, uzticību un absolūto mīlestību pret savu saimnieku. Tāpat par priekšrocību bieži uzskatīja mājdzīvnieka pozitīvo ietekmi uz saimnieka dzīvesveidu un fizisko aktivitāti.
Tāpat konstatēts, ka tas, cik lielā mērā iecietīgi un liberāli bērnībā audzināts cilvēks, vēlāk viņa pieaugušajā dzīvē var atspoguļoties viņa attieksmē pret četrkājainajiem mājas draugiem. Turklāt izvērstajās atbildēs par suņu turēšanas negatīvajiem aspektiem 95% dalībnieku kā visnopietnāko trūkumu minēja ar mājdzīvnieku turēšanu un ārstēšanu saistītos finansiālos tēriņus. Pētnieki uzskata, ka iegūtie rezultāti apliecinot: daudzi ar suņu turēšanu saistītie aspekti var būt uztverami arī kā emocionāls slogs, arī vislojālākajiem suņu īpašniekiem. Katrā ziņā rezultāti apliecina to, cik svarīga ir atbildīga pieeja saistībā ar lēmumu iegādāties mājdzīvnieku un nepieciešamība pamatīgi izsvērt visus plusus un iespējamos mīnusus pirms šāda lēmuma pieņemšanas.
Tostarp minēts, ka kādā citā pētījumā, ko veikusi somu veterinārārstu un psihologu apvienotā komanda, secināts – ir ļaudis, kuri līdz ar kucēna iegādāšanos prieka un labsajūtas vietā sākuši izjust stresu, trauksmi un uzbudinājumu, un saistībā ar šā efekta tiešo līdzību ar labi zināmajiem pēcdzemdību afektīvajiem traucējumiem šis stāvoklis nodēvēts par “kucēnu depresiju”...
