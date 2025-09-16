Pārņemot ASV prezidenta troni, tagadējais tā ieņēmējs Donalds Tramps no iepriekšējā tursēdētāja Džo Baidena mantoja arī īpašo dienesta automobili Cadillac One, kam pat piešķirts savs unikālais vārds – Zvērs (The Beast). Tas ir ražojums, kas pilnā mērā attaisno šo apzīmējumu, jo atbilstoši saviem raksturojumiem vairāk līdzinās maksimāli ērtam un komfortablam tankam, nevis limuzīnam. 

Zināms, ka Zvērs par amerikāņu prezidentu dienesta auto kļuva 2009. gadā, kad ASV prezidents bija Baraks Obama, un tam piemīt tādas īpašības, kas to padara par vienu no visdrošākajām, vispasargātākajām automašīnām pasaulē.

Aizsardzība pret jebkāda veida uzbrukumu

ASV prezidentu Džonu F. Kenediju nošāva, kad viņš brauca vaļējā automobilī. Mūsdienās tas praktiski vairs nav iespējams, jo Zvērs uzprojektēts tā, ka spēj tajā sēdošo amatpersonu pasargāt no jebkura varbūtējā uzbrukuma. Pasažieru vietas tur atrodas no titāna un kompozītmateriāliem izgatavotā kapsulā, logu stiklu biezums ir 10 centimetri, un tie spēj izturēt ļoti jaudīgu ieroču šāvienus. Durvis aprīkotas ar vismaz 15 centimetrus biezām bruņām, automobiļa apakšā nostiprinātas četru bruņu plāksnes, kas pasargā no granātu un mīnu sprādzieniem. Tam gadījumam, ja pielietoti bioloģiskie vai ķīmiskie ieroči, Zvērs aprīkots ar pilnībā autonomu skābekļa padevi salonā. Savukārt tad, ja kaut kādu iemeslu dēļ mašīna aizdegsies, iedarbosies ļoti efektīva ugunsdzēšanas sistēma. Vēl bez tā Zvērs sevī nepārtraukti glabā asins krājumus, kam grupa sakrīt ar prezidenta asinsgrupu. Tas aprīkots arī ar cita veida medicīnisko aparatūru praktiski jebkādas palīdzības sniegšanai.

