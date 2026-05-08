Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
|NELIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
|LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI
|Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|2.–3. maijs
|Latvijas Atklātais čempionāts kompaksportingā
|Grobiņa
|www.sporting.lv
|9. maijs
|Medību suņu pārbaude pa asinspēdu, pirmais līmenis
|Ķekavas novads
|www.latviangundogs.org
|16. maijs
|Latvijas Kausa otrais posms SK35/SK35LR šaušanā
|Pastende – Cīruļi
|www.sasa.lv
|16.–17. maijs
|Kompaksportinga Grand Prix Latvija
|Rēzekne
|www.sporting.lv
|16.–17. maijs
|Nacionālās sacensības putnusuņiem, CACT
|Vecumnieki
|www.latviangundogs.org
|23. maijs
|Latvijas čempionāts ST100/ST100LR, ST35/ST35LR, SK50/SK50LR šaušanā
|Mārkulīči
|www.sasa.lv
|24. maijs
|Pavasara seminārs un šaušanas sacensības jauniešiem SK35/SK35LR
|Mārkulīči
|www.sasa.lv
|30. maijs
|Ragi Dūņās kauss
|Mārkulīči
|www.sasa.lv
|30. maijs
|Jaunsuņu pārbaude putnusuņiem un spanieliem
|Tiks precizēts
|www.latviangundogs.lv
|30.–31. maijs
|Baltijas čempionāta pirmais posms stenda šaušanā
|Ropažu novads
|www.saufed.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
