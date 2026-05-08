Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

Reklāma

Ko un kad drīkst medīt

NELIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu
LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
2.–3. maijsLatvijas Atklātais čempionāts kompaksportingāGrobiņawww.sporting.lv
9. maijsMedību suņu pārbaude pa asinspēdu, pirmais līmenisĶekavas novadswww.latviangundogs.org
16. maijsLatvijas Kausa otrais posms SK35/SK35LR šaušanāPastende – Cīruļiwww.sasa.lv
16.–17. maijsKompaksportinga Grand Prix LatvijaRēzeknewww.sporting.lv
16.–17. maijsNacionālās sacensības putnusuņiem, CACTVecumniekiwww.latviangundogs.org
23. maijsLatvijas čempionāts ST100/ST100LR, ST35/ST35LR, SK50/SK50LR šaušanāMārkulīčiwww.sasa.lv
24. maijsPavasara seminārs un šaušanas sacensības jauniešiem SK35/SK35LRMārkulīčiwww.sasa.lv
30. maijsRagi Dūņās kaussMārkulīčiwww.sasa.lv
30. maijsJaunsuņu pārbaude putnusuņiem un spanieliemTiks precizētswww.latviangundogs.lv
30.–31. maijsBaltijas čempionāta pirmais posms stenda šaušanāRopažu novadswww.saufed.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 