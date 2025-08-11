Savrupa, tikko uzcelta ģimenes māja izskatās cēli un... vientulīgi. Gribi vai negribi, bet ar laiku tā tik un tā apaugs ar nepieciešamo infrastruktūru. Palīgēku plašajā klāstā var ieskaitīt dārza mājas, viesu mājiņas, garāžas, nojumes, lapenes, grila mājas, malkas un dārza instrumentu šķūnīšus, darbnīcas, studijas, noliktavas un bērnu mājas. Populāra ir universāla dārza māja, kas ļauj izbaudīt atpūtu mierā un klusumā.

Saskaņošana – vienkāršota

Dārza ēkas var būt dažāda lieluma. Ja tās ir vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 (tai skaitā mazas ēkas), būves pieder pie pirmās kategorijas ēkām. Jāatgādina, ka zem mazas ēkas nosaukuma slēpjas vienstāva ēka, kuras apbūves laukums ir mazāks par 25 m2. Agrāk uz visām pirmās grupas ēkām attiecās "vienkāršotais" būvprojekts. Būvvaldē bija jāiesniedz paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte. Tagad mazas ēkas būvniecību ciemos, lauku teritorijās un pilsētās, kur atļauta apbūve, saskaņot vairs nevajadzēs. Attiecīgi grozījumi tikko veikti arī MK noteikumos.

Tomēr ieteicams vērsties vietējā būvvaldē un noteikumus precizēt.

Izvēles tiesības vienmēr ir sarežģītas, jo tās gaitā saduras racionālais ar irracionālo. Vai klasiskā guļbūve ir labāka vai sliktāka par modernu pirti? Vai māja ar koka apdari ir labāka vai sliktāka par stikla, metāla būvi? Vai dārza palīgēkām obligāti jābūt dzīvojamās mājas stilā vai tās var krasi atšķirties? Vai palīgēkām jābūt pieticīgi un neuzkrītoši krāsotām vai tās drūmajā sezonā var koši ziedēt kā puķes? Jāatceras, ka šādās niansēs izvēles brīvību, iespējams, būs ierobežojuši pašvaldības saistošie noteikumi, par kuriem tad būtu vēlams painteresēties.

Uzticēt firmai vai montēt pašam

