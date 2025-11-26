Hārvijs Vainstīns – bijušais uzņēmuma "Miramax Films" līdzdibinātājs un valdes loceklis, Oskara un BAFTA prēmiju laureāts, viens no visu laiku ietekmīgākajiem Holivudas kinoproducentiem. Ar viņa līdzdalību saražotās filmas vairākkārt izpelnījušās Oskara prēmiju dažādās nominācijās, ieskaitot (lai cik arī dīvaina būtu šāda kategorija) nomināciju “labākā filma”. Bet 2017. gadā pēkšņi krietni vien aizdomīgā kārtā faktiski uzreiz vienlaikus vairāki desmiti aktrišu apsūdzēja viņu seksuālā uzmācībā un vardarbībā. 2020. gada 11. martā viņam piesprieda pirmo nopietno ieslodzījumu – 23 gadi. Pakāpeniski sekoja (visticamāk, vēl arī sekos) aizvien jaunas apsūdzības un notiesājoši spriedumi.

Nesen ASV megapilsētas Ņujorkas tiesas zvērinātie pazīstamo kinoproducentu Hārviju Vainstīnu atkal atzina par vainīgu kārtējā seksuālās vardarbības epizodē, savukārt kādā citā attaisnoja. Kopumā gan šī tiesāšana izskatās mēreni aizdomīga, jo arī atzītajās epizodēs vairāk par vienu liecinieku, proti, apsūdzības iesniedzēju, lāgā tā arī nav atradies, taču ar katru jaunu tādu notiesājošo spriedumu kļūst skaidrs, ka, visticamāk, šim demonizētajam upurjēram ieslodzījumā nāksies pavadīt visu atlikušo dzīvi. Un tādā gadījumā kļūst svarīgi tie apstākļi, kādos viņam tur būs jāuzturas.

Visnotaļ iespaidīga slimību buķete

Zināms, ka 2025. gada vasaras kārtējo tiesāšanos Vainstīns, kuram patlaban ir 73 gadi, sagaidīja Belevjū slimnīcā – viņam to atļāva pēc advokātu iesnieguma, kurā bija uzskaitīta sava aizstāvamā nopietno veselības problēmu virkne. Advokāti arī vēstīja, ka uzturēšanās apstākļi Ņujorkas cietumā Raikersa salā graujoši iedarbojas uz viņu odiozā klienta veselības stāvokli.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē