Āfrikas kontinenta dienvidos, kur Drakonu kalnu pakājē burtiski iežmaugta starp Lauvas un Zaļo ezeru, plešas Baisā ieleja, kurai piemīt nelāga slava. Šajā vietā aug čokuraini koki, pārsteidzoši atgādinot čūskas, cauri plūstošajā strautā nekad nav mitušas zivis, nav arī dzīvnieku, bet galvenais ir tas, ka šajā apkaimē noslēpumainos apstākļos regulāri mēdz iet bojā cilvēki.

Sena zulusu leģenda pauž, ka sensenos laikos šajā piekalnē starp diviem ezeriem mītošo ļaužu ciltij uzbrucis ļaunais gars Ranums, kuram bijusi pērtiķa galva, cilvēka ķermenis un lauvas aste. Zulusi izmisīgi cīnījušies ar briesmoni, tomēr neko nav iespējuši padarīt. Tad viņi vērsušies pie labā gara Aikuma, kas piekritis iesaistīties cīkstiņā ar ļaundabīgo monstru. Divas dienas un divas naktis risinājusies garu savstarpējā cīņa, kamēr beidzot Aikumam izdevies satvert saules staru un ar to pārvērst pelnos Ranuma galvu. Kopš tā laika pērtiķa galvas atveids saglabājies klintī, kas pārkārusies pāri Zaļā ezera krastam, un šo radzi sākuši dēvēt par Pērtiķa galvu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē