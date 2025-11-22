Kopš 1961. gada saistībā ar starptautisku vienošanos Antarktīda pasludināta par “absolūtu tīrības teritoriju”. Tas ir svarīgi ne tikai zinātniskajiem pētījumiem, bet arī tāpēc, ka antarktiskajos ledājos sakoncentrēti vismaz 80% planētas saldūdens krājumu. 

Gluži nesen paleontologi ASV sastāvā esošās Teksasas teritorijā kādā alā nejauši atraduši dīvainas cilvēkveidīgas būtnes skeletu, kura augums bijis aptuveni 2,5 metri. Lai gan vislielāko pārsteigumu raisīja tieši galvaskauss, proti, tajā vīdēja tikai viens tieši pieres vidū izvietots acu caurums. Modernā kaulu analīze uzrādīja, ka šīm atliekām ir vismaz 10 000 gadu. Savukārt ar datormodelēšanas metodi pētnieki varēja izveidot šīs būtnes “oriģinālo” veidolu, un tas vairāk nekā pārliecinoši atgādina no seno grieķu mitoloģijas labi pazīstamo būtni ciklopu...

